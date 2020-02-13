Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Engelli raporu vermeyen doktora bıçakla saldırı!
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Kayhan’a kendisine engelli raporu vermediğini iddia ederek bıçaklı saldırı girişiminde bulunan Mustafa A., gözaltına alındı
Engelli raporu vermeyen doktora bıçakla saldırı!
13 Şubat 2020 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

BOLU- Olay, öğle saatlerinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin başhekimlik katındaki makam odasında meydana geldi.

Mustafa A. engelli raporu alabilmek için üniversitenin Sağlık Kurulu Heyeti’ne başvurdu. Yapılan başvuru sonucu heyet, Mustafa A.’nın yüzde 30 derecede engelli olduğuna karar verdi. Mustafa A., engelli maaşı alabilmek için kendisine verilen rapordaki derecenin yüzde 40’a çıkarılmasını istedi.

Talebi kabul edilmeyen Mustafa A., hastaneye tekrar gelerek Sağlık Kurulu Heyeti doktorlarından birini tehdit etti. Mustafa A. tehdit ettiği doktorla beraber Sağlık Kurulu Heyeti Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Kayhan’ın bulunduğu başhekimlik katına çıktı. Dr. Kayhan’ın odasına aniden giren Mustafa A., üzerindeki bıçağı çıkardı. Saldırgan, olay sırasında odada bulunan kişiler tarafından etkisiz hale getirildi. Mustafa A.'nın bıçağı doktora değil kendisine zarar vermek için yanında getirdiğini söylediği öğrenildi. Saldırganın psikolojik rahatsızlıkları olduğu belirtildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Mustafa A.'nın olayda kullanmaya çalıştığı bıçak da polis tarafından delil olarak alındı.

Anahtar Kelimeler:

bolu abant izzet baysal universites engelli raporu saglik kurulu heyeti doktor

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.