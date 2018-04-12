Epilepsi Krizi Geçiren Birine Nasıl Müdahale Edilmeli?

Dünyada yaklaşık 65 milyon, Türkiye’de ise 700 bin epilepsi hastası olduğunu ifade eden Medicana International Ankara Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. A. Tolga Sönmez, “Beynin, belirli bir bölgesinde anormal elektriksel boşalım ortaya çıkması sonucu epilepsi nöbeti oluşuyor. Günümüzde yaklaşık 25’ten fazla farklı tipte nöbet türü, 100’ün üzerinde de farklı epilepsi sendromu bulunuyor” dedi.
Yanınızda biri nöbet geçirirse neler yapmalısınız?
Uzman Doktor Sönmez, hastaların gündelik yaşamını etkileyen epilepsinin zamansız nöbetlere neden olduğunu söyleyerek krizi geçiren bir hastaya ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiği konusunda da şu tavsiyelerde bulundu:
Ambulansa zaman gerek vardır?
Aşağıdaki durumlardan herhangi birisi ile karşı karşıya iseniz ambulans çağırın:
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|26.03-25.04
|Diş Hekimi Arıyoruz
|Personel Arayanlar
|23.03-22.04
|artroskopi
|Tıbbi Cihaz
|20.03-19.04
|EMEKLİ ORTOPEDİ UZMANI
|Personel Arayanlar
|19.03-18.04
|Kolposkopi Cihazı
|Tıbbi Cihaz
|19.03-18.04
|Branş hekimi ihtiyacı
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|18/04-21/04
|12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
|GASTROENT...
|İZMİ
|18/04-22/04
|2. Uluslararası İnsan Mikrobiyotasının Sağlığımıza ve Hastalıklara Etkileri Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ADAN
|26/04-29/04
|16. Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi
|KARDİYOLOJİ
|MUĞL
|03/05-06/05
|9. Ulusal Haseki Tıp Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|09/05-13/05
|V. Balkan Ülkeleri Anestezi Günleri
|ANESTEZİY...
|GAZİ
|22/06-24/06
|Ege Periton Kanseri ve Sıcak Kemoterapi Sempozyumu
|TIBBİ...
|İZMİ
|16/10-20/10
|27.Ulusal Dermatoloji Kongresi
|DERMATOLOJİ
|ANTA