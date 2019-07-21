SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Epilepsi nöbeti geçiren 26 yaşındaki hemşire hayatını kaybetti
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, epilepsi nöbeti geçiren hemşire Burcu Ergüney (26) yaşamını yitirdi.
Epilepsi nöbeti geçiren 26 yaşındaki hemşire hayatını kaybetti
21 Temmuz 2019 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

KOCAELİ - Körfez Yavuz Sultan Mahallesi'nde oturan sara hastası 1 çocuk annesi Burcu Ergüney, dün evinde epilepsi nöbeti geçirdi. Hastaneye kaldırılan Burcu Ergüney yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Psikiyatr Sinan Ergüney'in eşi olan, özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan Burcu Ergüney'in ölümü büyük üzüntü yarattı. Burcu Ergüney'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a götürüldü.

Anahtar Kelimeler:

hemsire burcu erguney sinan erguney

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
adli vaka cinsel saldırı usak egitim ve arastirma hastanesi izmir adli tip kurumu doktora burs YÖK Pervari Devlet Hastanesi Siirt Devlet Hastanesi hemşire Burcu Ergüney sinan ergüney
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/08-29/08 Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu ÇOCUK... İSTA
27/08-31/08 20. Ulusal Anatomi Kongresi ANATOMİ İSTA
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.