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Erciş Devlet Hastanesi hizmet vermeye başladı
Erciş ilçesinde vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla inşa edilen yeni Erciş Devlet Hastanesi hizmete açıldı.
12 Haziran 2018 -
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VAN (AA) - Eski devlet hastanesinin yetersiz olmasından dolayı yapılan ve yeni teknolojik aletlerle donatılan hastanede vatandaşlara hizmet verilmeye başlandı.

Van'ın en büyük ilçesi olan Erciş'te inşa edilen 21 bin metrekare kapalı kullanım alanına ve 217 yatak kapasitesine sahip hastanede, doğumhane, 50 poliklinik ve 4 ameliyathane bulunuyor.

Şu anda 8 poliklinikte hasta kabulüne başlanılan hastanenin acil servisinin ise çocuk ve yetişkin acil olmak üzere iki alanda hizmet vermesi planlanıyor.

Hastanede incelemelerde bulunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, teknik aksaklıkların giderilmesiyle hastanenin birkaç hafta içerisinde tam anlamıyla hizmete gireceğini söyledi.

Yerel medyada çıkan bazı haberlerin asılsız olduğunu belirten Yaşar, "Hastane kurmak ve hizmete sokmak kolay bir iş değil. İnşaat biter ama önemli olan teknik aksaklıkların giderilmesidir. Bir evi bile taşıdığınızda bir süre evin sorunlarıyla uğraşırsınız. Hadi bir hastane açalım demekle hastane açılmıyor. Hastanemiz Allah'ın izniyle hizmet vermeye başladı. Eski hastaneden buraya peyderpey taşınıyor." dedi.

Hastaneye baştan sona ekipman almadıklarını, mevcut hastanedeki ekipmanların da buraya güvenli şekilde taşındığını ifade eden Yaşar, şöyle devam etti:

"Taşınma işini aceleye getirdiğimiz takdirde vatandaşlarımız mağdur olacak. Hastanenin inşaatı zaten bitmiş. Bir aydır uğraştığımız eksikler tamamen teknik meselelerdir. Dolayısıyla kimseyi kandırmıyoruz. Taşınma peyderpey olur. Bunu böyle yapmak zorundayız. Her şeyin daha güzel ve kaliteli olması için bir geçiş süreci yaşıyoruz. Erciş'e yakışan bir hastane yaptık. Hastanemiz hizmet vermeye başlamıştır. Eksikler tamamlandıktan sonra devlet büyüklerimizle resmi açılışını gerçekleştireceğiz."

Anahtar Kelimeler:

ercis devlet hastanesi

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