'Erciyes Tıp'ın böbrek nakli ruhsatının iptali üzücü'

KAYSERİ Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, Erciyes Üniversitesi’nin Türkiye’de böbrek naklini ilk yapan ve uygulayan üniversitelerden biri olduğunu ancak, şu an bu yöndeki ruhsatının iptal edildiğini söyledi. “Bu üzücü bir şey” diyen Per, "Adam 2 sene yurt dışına eğitime Amerika’ya gitti karaciğer nakli yapmak için. Kayseri’de bir tane karaciğer nakli yapmadan İstanbul’a bir üniversiteye geçti. Kayseri’ye hizmet edecek, elini taşın altına koyacak insanlar göz önünde bulundurulmalı" dedi.

22 Mayıs 2018 -