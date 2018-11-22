Erciyes Üniversitesi Hastanelerinden açıklama: 'Tweet paylaşımı gerçeği yansıtmıyor'

Başhekim Prof. Dr. Ahmet Güney imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Bahsi geçen hastayla ilgili arşiv araştırmamızda; merhum hastanın ailesel hiperlipidemi ve doğuştan kalp kapak hastalığı bulunduğu, bu nedenle başka merkezlerde ameliyat edildiği, hiperlipidemi, kalp kapak hastalığı ve komplikasyonları nedeniyle hastanemizde kardiyoloji, endokrin-metabolizma bölümleri tarafından ayaktan ve zaman zaman yatırılarak takip edildiği, son olarak yine kalp problemleri nedeniyle ekim ayında hastanemize başvurduğu, ancak yapılan tedavilere cevap vermeyerek hastanın kaybedildiği anlaşılmaktadır.

Tweet paylaşımında yer alan bilgi gerçeği yansıtmamakta, kamuoyu nezdinde sanki yeni ameliyat olmuş hasta duşa girsin denilerek ihmal edilmiş kanaati uyandırmaktadır. Ayrıca tweet paylaşımındaki video görüntüsü de hastane ortamında değil evde çekilmiş bir görüntüdür. Zamanı da belli değildir. Hasta son olarak acil servisimize (4 Ekim 2018) çarpıntı, şikâyeti ile başvurmuş, başvurusunda ölçülen vücut ısısının 36,5 derece olduğu, kan basıncının normal değerlerde olduğu ve hastanın kalp hızının 120/dak olduğu belirlenmiştir. Kalp hızının tedaviyle düzeltilmesi ve hastanın stabil duruma getirilmesi sonucu ayaktan takip edilmek üzere evine gönderilmiştir. Ancak ertesi gün çarpıntı şikâyeti tekrarlayan hasta (Kalp hızı 108/dk) kalp ritm takibi yapılmak üzere kardiyoloji servisine yatırılmış, izlemi sırasında ritm bozukluğu tekrarlayan hasta müdahalelere cevap vermeyerek yatışının ikinci günü kaybedilmiştir. Hastamızın kaybedilmesi elbette bizleri üzmüştür ancak ülkemizin önde gelen Tıp Fakültesi Hastanelerinden biri olan ve yoğun sağlık hizmeti verilen kurumumuzun bu tür haberlerle yıpratılması da bizleri derinden yaralamaktadır. Konu ile ilgili merhum hastamızın yakınları tarafından CİMER şikâyetinde bulunulmuş, bu şikâyet dün itibarı ile kurumumuza ulaşmış, kurumumuz bu konuda hukuksal soruşturma sürecini zaten başlatmıştır. Yani tweet paylaşımında belirtildiği gibi 'YÖK izin vermedikçe' ifadesi doğru bir ifade değildir. Konu ile ilgili hukuksal süreç başlatıldığı için şu aşamada daha detaylı bilgi paylaşımında bulunmanın uygun olmadığını düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi.