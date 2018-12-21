Erciyes Üniversitesi Rektörü: 'Doktor olmak istedim ama hiçbir zaman profesör olmak istemedim'

Özel Tekden Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programda konuşan Rektör Çalış, davet için okul yöneticilerine teşekkürlerini iletti. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Çalış, “Tıp fakültesini isteyerek seçtim, doktor olmak istiyordum. Tıp fakültesini kazandım ve isteyerek gittim. O zamanlar yaklaşık 20 tercih yapılıyordu, benim ilk 7 tercihim tıp fakültesiydi. İstemeyen insan tıp fakültesine gitmesin ama isteyen insan için çok güzel bir yer. Gerçekten doktorluk ulvi bir meslek. Maddi yönünü bırakın, birçok dua alıyorsunuz. Öngörümde tıp fakültesi ve doktorluk vardı, iyi ki bunu seçmişim. Doktorluk bir meslektir ama rektörlük bir yönetimdir. Rektörlüğün belli bir süresi var ama doktorluk bitmez, emekli olduktan sonra yine doktorsunuz. Cumhurbaşkanımızın teveccühüyle rektörlük makamına gelmiş olduk. Yükü çok ağır, yöneticiliği iyi yapmak isterseniz gerçekten yükü çok ağır. Ama hiçbir şeyi kafaya takmayarak ‘olduğu kadar’ derseniz de basit. Doktor olduğum için çok mutluyum, Allah mahçup etmesin rektörlüğü bitirdiğimde ‘Mustafa Çalış döneminde şu kadar güzel işler yapıldı’ desinler benim için yeter" diye konuştu.

"Keşke başka dua etseydi"

Poliklinikte hasta bakarken yaşlı bir kadının kendisine dua ettiğini dile getiren Prof. Dr. Çalış, insanların kaderlerini yaşadığını belirtti. Prof. Dr. Çalış; "Ben hiçbir zaman profesör olmak istemedim. İnsan kaderi ne ise onu yaşar. Cerrahpaşa’da asistanım, poliklinikte hasta bakıyorum. Yaşlı, nur yüzlü bir teyze geldi, ‘İnşallah profesör olursun’ dedi bana. Ben gerçekten profesör olmak istemiyordum öyle bir beklentim yok, doktor olayım hastalarıma bakayım. Ben de profesör olmak istemiyorum, ‘keşke başka dua etseydi’ dedim. Büyük konuşmayın, insanlar kaderlerini yaşar. Gelecekteki beklentilerinize ulaşmak için tabi ki çalışacaksınız, gayret göstermek zorundasınız" dedi.

Hem öğretmenlik hem doktorluk yaptığını da kaydeden ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, öğretmenlik mesleğinin çok zor bir meslek olduğunun altını çizdi. Çalış konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Hekimlik ve öğretmenliğin ortak yanları ve farklılıklarını anlatan Prof. Dr. Çalış, “Hiçbir zaman öğretmen olmayı istemedim, öğretmenlere Allah kolaylık versin. Ama kader hem doktor olduk hem de öğretmen olduk. Öğretmenlik çok zor, ortaokul ve lise zamanında anladım, ‘Benim yapacağım iş değil’ dedim. Öğretmenlerin işi gerçekten çok zor. İyi ki öğretmen olmamışım diyorum ama öğretmenlerin de ellerinden öpüyorum."

Programa Tekden Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.