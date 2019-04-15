Erciyes Üniversitesinde Tıpta Yapay Zeka konferansı düzenlendi

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirildi.

Yapay zekanın tanımı ve alanları hakkında bilgi veren Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Adem Hasgül, şunları kaydetti:

"Yapay zeka, insanın zekasına özgü olan algılama, öğrenme, çoğul kavramları bağlama, düşünme, fikir yürütme, sorun çözme, iletişim kurma, çıkarımda bulunma ve karar verme gibi davranışları sergilemesi beklenen yapay bir sistemdir. Temel olarak yapay zeka, insanın düşünme yöntemlerini analiz ederek bunların benzeri yapay yönergeleri geliştirmeye çalışmak olarak tanımlanabilir.

Yapay zekanın amacı, normal olarak insan zekasını gerektiren görevleri yapabilecek makineler veya sistemler yapmaktır. Yapay zeka araştırmalarının amacı, insan varlığında gözlemlediğimiz ve akıllı davranış olarak adlandırdığımız davranışları gösterebilen bilgisayarlar yapmaktır. Yapay zeka genel olarak insan tarafından yapıldığında doğal zekayı gerektiren görevleri yapabilecek mekanizmanın oluşturulması çabalarının tümüdür."