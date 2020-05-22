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Erdoğan: En küçük bir ihmal salgının yeniden hortlamasına yol açabilir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz. En küçük bir ihmal salgının yeniden hortlamasına yol açabilir. Bunun ne derece ekonomik ve sosyal sonuçlara neden olabileceğini son iki ayda yaşadıklarımız açıkça göstermiştir.'' dedi.
Erdoğan: En küçük bir ihmal salgının yeniden hortlamasına yol açabilir
22 Mayıs 2020 17:27 - AA
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''EN KÜÇÜK İHTİMAL YENİDEN HORTLAMASINA NEDEN OLABİLİR''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili İl Başkanlarına seslendi. 

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; 

Ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınını hamdolsun büyük ölçüde kontrol altına aldık. Normalleşme çalışmamız da işlemeye başladı. Sosyal alanlarla ilgili kararımızı bayram sonrası vereceğiz.

Genel sağlık sigortamızın kapsayıcılığından dolayı hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Üzüntü verici görüntülerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı. Salgın sürecinin yönetiminde tarihi başarılara imza atıldı.

Alınan tedbirlerin yol açtığı sıkıntıların giderilmesi konusunda başarılı bir süreç yönetimi gösterdik.

İstihdamı sürdürmek için pek çok destek paketi gerçekleştirdik. Gelişmiş ülkelerin bile ilerisinde olduğumuzu görüyoruz. Ülkemizde ve dünyada bir müddet daha günlük hayat yeni kurallara göre işlemek durumundadır. 

EN KÜÇÜK İHTİMAL YENİDEN HORTLAMASINA NEDEN OLABİLİR

Teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz. En küçük bir ihmal salgının yeniden hortlamasına yol açabilir. Bunun ne derece ekonomik ve sosyal sonuçlara neden olabileceğini son iki ayda yaşadıklarımız açıkça göstermiştir.

Sizlerden illerinizde, maske, mesafe, temizlik konularındaki uygulamanın tavizsiz yürütülmesini takip etmenizi istiyorum.

Salgın sürecinin de bir imtihan olduğu bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Var gücümüzle gayret gösteriyoruz.

5,5 milyon dar gelirli vatandaşlarımıza verdiğimiz 1000'er TL'lik karşılıksız nakit desteği ile insanlarımıza sahipsiz olmadığını gösterdik. 

 

Anahtar Kelimeler:

recep tayyip erdogan koronavirus

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