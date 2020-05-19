Erdoğan'dan Bakan Pakdemirli'ye maske uyarısı: 'Bekir bey, önce tedbiri biz alalım ki, milletimizden de tedbir isteyelim'

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ'Yİ MASKE KONUSUNDA UYARDI!

ERDOĞAN, RAMAZAN BAYRAMI'NDAKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF TUTULAN MESLEKLERİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılımıyla Dicle Nehri üzerine inşa edilen Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni gerçekleştirildi.Tören sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal mesafe konusunda törene katılanları uyararak, Bakan Pekdemirli'ye seslenerek "Bekir bey maskesi olmayanlara da maske verelim. Önce tedbiri biz alalım ki, milletimizden de tedbir isteyelim. Çok yakınız. Birbirimize çok yakınız. Maske, mesafe, temizlik. Bu üç şey çok önemli" dedi.Erdoğan ayrıca Ramazan Bayramı'nda uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağından üreticilerin muaf tutulacağını açıkladı.

"ÜRETİCİLERİMİZE KISITLAMA YOKTUR"

Erdoğan, "Sokağa çıkma kısıtlamalarının salgının yayılmasını engellemek için getirdiğimizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Sokağa çıkma kısıtlaması dışındaki kesimler teker teker sayılmıştır. Tarım ve hayvancılık kesimi de vardır. 23-26 Mayıs sokağa çıkma kısıtlaması dışında kalanlar arasında bitki ve hayvan işiyle iştigal eden vatandaşlarımız da bulunuyor. Üreticilerimiz için herhangi bir kısıtlama yoktur" şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Ilısu Barajı ve Hidroelektrik santralimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Veysel Eroğlu Bey’e şahsım adına teşekkür ediyorum. Yüklenici firmalara çok teşekkür ediyorum. Mühendisinden işçisine kadar herkesi kutluyorum.

2008 yılından beri, kredisinden inşaasına her aşamasında pek çok engellemeyle karşılaşan bu eseri ülkemize kazandırdık. Terör örgütlerinden yurtdışındaki finans kuruluşlarına kadar yıllarca bu barajın yapımına engel olmak isteyen herkesin bugün karşımızdaki eserin ihtişamı karşısında ezildiğini inanıyorum.

Başta ana muhalefet olmak üzere hele hele aşırı uç muhalifler buranın yapımı karşısında merak ediyorum ne diyecekler. Bölgenin çiftçisi için toprakları için en önemli sulama imkanlarından tutunuz içme suyuna varıncaya kadar her şey burada. Enerji imkanları burada. Laf değil eser üretme siyasetimizin somut bir örneği duruyor.

Ve kendi ülkesini yabancılara şikayet edenlere, kendi halkına silah çekenlere verdiğimiz en güzel cevap bu muhteşem eserdir. Ilısu Barajı’ndan esecek barış , kardeşlik ve huzur rüzgarı bu topraklarda dalga dalga hissettirecektir.

Yıllık enerji üretim kapasitesi 4.1 milyar kilowatt saat olan santralimizin 200 megawatt gücündeki birinci ünitesini hizmete alıyoruz. Her ay bir türbini hizmete alıp Ilısu’yu yılsonuna kadar faaliyete geçireceğiz.

Ilısu’nun maliyeti yeniden yerleşim, tarihi varlıkların korunması ve inşaatı 18 milyar lirayı buldu. Barajın inşaatı konusunda en çok istismar edilen tüm tarihi varlıklar özenle korunmuştur. Bu tür çalışmalar için 200 milyon liralık kaynak kullanılmıştı. Tesisin ekonomiye yıllık katkısının 2.8 milyar lira olmasını bekliyoruz.

Temelden yüksekliği 135 metre, toplam su depolama hacmi 10.6 milyar metreküp olan Dicle Nehri’ne taktığımız nadide gerdanlık GAP projesine en önemli unsurlarından biridir.

Bu dev eser 1200 megawattlık toplam kurulu gücüyle ülkemizin en büyük 4, dolgu hacmi açısından da 2. Barajıdır. Beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde ise Ilısu dünyada bir numaradır. Burada toplanan suları Cizre barajına bırakarak 1.1 milyar kw saat enerji üretip arazileri sulayabileceğiz.

Buradan sesleniyorum! Çiftçilere ne yaptınız? Suya hasret topraklar çiftçinin gönlüne su serpmişti. Ne yaptığımızı anladın mı Bay Kemal.

Ilısu Barajı’ndan en büyük faydayı görecek olan Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerindeki vatandaşlarımızı hayırlı olsun diyorum. Herhalde terör örgütleri bu sudan da nasibini almazlar diye düşünüyorum. Çünkü onların bu barajları kullanım emelleri farklıydı. Türkiye Cumhuriyet tarihi boyunca hep siyasi ve sosyal tartışmaların için de kaybolup giderken çağın temel hizmetlerinden mahrum kalan milletimiz çok büyük acılar çekmiştir.

Biz 18 yıl önce Türkiye’yi demokraside ve ekonomide dünyanın en ileri ülkeleri arasında yükseltme azmiyle yola çıktığımızda birileri birkaç yıl iktidarda kalıp gideceğimizi düşünüyordu.

Ama biz planlarımızı programlarımızı hedeflerimizi çeyrek asırlık yarım asırlık bir asırlık dilimlere göre yaparak geçmişten beri tüm siyasetçilerin teslim olduğu kısır döngüyü kırdık. Ve dedik ki eğitim, sağlık, adalet, emniyet bu dört temel taş üzerinde Türkiye’yi yükselteceğiz.

Ve buna daha sonra ulaşımı, tarımı ilave ettik. Güçlenen Türkiye’yi inşa ettik. Her seçimde milletimiz artan oranda oy vererek doğru yolda ilerlediğimizi gösterdi. Hamdolsun sadece 18 yılda bizden önceki 79 yıldaki yapılanların tamamının kimi alanlarda 5 katı, kimi alanlarda 10 katı ve daha fazla hizmet üretmeye başladık. Ekonomimizin altyapısını da makro düzeyde dünyanın en üst ligine çıkma seviyene getirdik. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet temelinde ülkemizi kalkındırıken ulaşımdan tarıma enerjiden turizme hiçbir alanı ihmal etmedik.

Geçtiğimiz 18 yılda 8362 tesisi ülkemize kazandırdık. Türkiye 2002 yılında 276 baraja sahipti, 585 baraj daha ekledik. Ana muhalefetin başı konuşuyor, israftan bahsediyor. Bu yatırımlar mı israf? 79 yılda bunların nesi vardı? Bunların üzerine inşa ettiklerimiz ortada. Şunu bir defa unutmayalım. Gözünüz vardır görmezsiniz, o ayrı mesele. Diliniz vardır, gerçekleri konuşmazsınız o da ayrı mesele. Ama bu millet gerçeklerin hepsini görüyor.

Önümüzde inşallah peyderpey onları da göreceksin Bay Kemal ve muhalifler. Cumhur İttifakı’nı bir kenara koyuyorum. Dimdik bu yolda yürüyeceğiz. 17 baraj açılışını daha yapacağız. Bunları bir ay arayla belki daha kısa. Bu yaz bu konularda zenginlik dönemi olacak. Enerjide suda. Türkiye 2002 yılında 97 hidroelektrik santrali vardı. Biz buna 587 hidroelektrik santrali daha ekledik. Türkiye enerji alanında devrim gerçekleştiren ülkelerden biridir.

Türkiye 2002 yılında 84 içme suyu tesisine sahipti, 247 tesis daha ekleyerek 4.5 milyar metreküpe yakın sağlıklı içme suyu kazandırdık. 18 yılda 18 milyon dekar araziyi üretime açtı.

Bitenlerin yanısıra hala inşaası süren tamamlanmak ve proje aşamasında olan pek çok projemiz bulunuyor. 403 tesisi hizmete sunmayı planlıyoruz.

Hizmete alacağımız bu yatırımların ülkemize katkısı zirai gelirde 14 milyar lira, enerjide 28.5 megawatt kurulu güç, taşkın korumada 4.5 milyon dekar, içme suyunda 4.5 milyon metreküptür. Hepsinin de resmi açılışlarını önümüzdeki aylar ve haftalar içerisinde gerçekleştireceğiz. Durmak yok yola devam anlayışıyla eser üretmeye devam edeceğiz.

Sokağa çıkma sınırlamalarını ülkede hayatı tümüyle durdurmak değil, insan hareketliliğini azaltarak getirdiğimizi tekrar hatırlatmak istiyorum.

Sokağa çıkma sınırlamasının dışında kalan kesimler teker teker sayılmıştır. 23 Mayıs’ta başlayıp 26 Mayıs gecesine kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının dışında kalanlar arasında bitki ve hayvan üretiminde iştigal eden vatandaşlarımız da bulunuyor.

Ülkemizde ekilmemiş tek karış toprak, harekete geçilmemiş en küçük potansiyel bırakmadan yeni döneme hazırlanacağız. Koronavirüs döneminde ölenler oldu, Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız, hastalarımız var. Onlara da şifa diliyorum. Arka arkaya bazı hastanelerimizin açılışını yapıyoruz. 21 Mayıs'ta Başakşehir’deki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’dir.

Yine bunun yanında Yeşilköy’de acil bir hastane ki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi olacaktır. Bunun yanında Hadımköy’de Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş ki, bu hastanenin aslında geçmişi Sultan Abdulhamid’in askerlerimiz için yaptırdığı hastaneydi. Harabeydi, restorasyonunu yaptık. Bu hastanenin de açılışını yapacağız. Sancaktepe’de de Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin açılışını yapacağız. 1000 odalı. Peki bunları niye yaptık? Bizim uluslararası alanda sağlık merkezi haline getirdiğimiz Türkiyemizin, Sancaktepe’de havaalanı vardı, inecek hastaneye gidecek. Yeşilköy’de de inecek hastaneye girecek. Ulaşımda da aksama yaşamadan, uluslararası camiaya da hizmet vereceğiz.

ILISU BARAJI

Fırat Nehri’nden sonra en büyük hidroelektrik potansiyele sahip olan Dicle Nehri üzerinde, enerji üretimi maksadıyla inşa edilen Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde 19 Mayıs 2020 Salı günü ilk türbinde enerji üretimine başlanıyor.

Atatürk, Karakaya ve Keban Barajlarından sonra ülkenin en büyük 4. barajı, dolgu hacmi bakımından ise 2. büyük barajı niteliğini taşıyan Ilısu Barajı, Önyüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu Baraj tipinde dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından Dünyada 1. sırada yer almaktadır.

Ilısu Barajı, 10,6 Milyar m³ depolama hacmi ile Atatürk ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin 3. büyük depolama hacmine sahip barajı olacak.

Ilısu Barajı ve HES, temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve 1 820 metre kret uzunluğuna sahiptir.