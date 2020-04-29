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Erdoğan'dan Trump'a koronavirüs mektubu: Her türlü dayanışmayı sergileyeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ABD'ye tıbbi malzeme yardımıyla birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup gönderdi. Erdoğan mektubunda, "Ülkemin, ABD’nin güvenilir ve güçlü bir ortağı olarak, her türlü dayanışmayı sergilemeye devam edeceğine emin olabilirsiniz" dedi.
Erdoğan'dan Trump'a koronavirüs mektubu: Her türlü dayanışmayı sergileyeceğiz
29 Nisan 2020 12:13 - Euronews
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Cumhurbaşkanı'nın mektubunda "Bu mütevazı yardımın mücadelenize destek ve hastalığa yakalanan vatandaşlarınızın sağlığına kavuşmasına katkı sağlamasını diliyorum" ifadeleri yer aldı.

Erdoğan, Trump'a "Bölgemizdeki son gelişmeler, Türk-ABD ittifakının ve iş birliğinin en güçlü şekilde sürdürülmesinin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir" yazdı.

Erdoğan: Umarım ABD Kongresi de ilişkilerimizin stratejik önemini daha iyi kavrayacak
Erdoğan'ın mektubu şu şekilde devam etti: "Umuyorum ki önümüzdeki dönemde, Kongre ve ABD basını da salgın sırasında sergilediğimiz bu dayanışmanın da etkisiyle, ilişkilerimizin stratejik önemini daha iyi kavrayacak ve ortak sorunlarımızla ortak mücadelemizin gerektirdiği anlayış içinde hareket edecektir. Amerikan halkının gerekli dirayeti sergileyerek, hepimizi derinden sınayan bu krizi en kısa sürede geride bırakacağından şüphe duymuyoruz. Bu süreçte, gerek salgınla mücadelenin gerektirdiği temel ihtiyaçların karşılanmasında gerek normalleşme sürecinde, ülkemin, ABD’nin güvenilir ve güçlü bir ortağı olarak, her türlü dayanışmayı sergilemeye devam edeceğine emin olabilirsiniz."

ABD, Covid-19 vakasının en çok görüldüğü ülke konumunda. ABD'de koronavirüse yakalananların sayısı 1 milyonu geçti. 59 binden fazla Amerikalı ise hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:

erdogan trump mektup

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