Erkek doğum kontrol hapı 10 yıl içinde çıkıyor

MEDİMAGAZİN-Erkeklerle ilgili doğum kontrolü halen prezervatif, geri çekme ve vazektomi yöntemleri ile yapılıyor. Erkek doğum kontrol hapı ile ilgili çalışmalar ise uzun süredir devam ediyor.

Sperm üretimini düşürerek kontrol sağlayan etken maddeler, henüz faz 1 deneysel aşamada bulunuyor.



New Orleans’ta devam eden Endokrinoloji Kongresinde yapılan basın toplantısında geçen yıl ön çalışması yapılan sentetik bir androjen olan dimetandrolon undekaonat (DMAU) a dikkat çekildi. Çalışmaları devam eden bu ilaç için amaç en az yan etkiye sahip bileşiği bulabilmek.

Yaklaşık 10 yıl içinde kullanıma girmesi beklenen erkek doğum kontrol hapıyla ilgili bir başka çalışmada ise 11-beta-MNTDC ile ilgili çalışma oldu. 40 erkekle ilgili yapılan çalışmada yorgunluk, baş ağrısı, akne gibi yan etkiler bildirilirken, bu yan etkilerin ilaç kesildikten sonra geri döndüğü görüldü.

Araştırmacılar 10 yıl içerisinde libido azalması olmaksızın güvenilir bir erkek doğum hapının kullanıma gireceğini öngörüyor