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Erkek hemşire dinlenme odasında ölü bulundu... Yerde enjektör ve ampul uyku ilacı
Samsun'da bir erkek hemşire hastanede koluna enjekte ettiği iğneden hayatını kaybetti.
Erkek hemşire dinlenme odasında ölü bulundu... Yerde enjektör ve ampul uyku ilacı
13 Kasım 2018 - İHA
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Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji 1 Yoğun Bakım Servisinin personel dinlenme odasında meydana geldi. Saat 05.30 sıralarında aynı serviste görevli diğer personeller yoğun bakım servisinin içinde bulunan dinlenme odasının kapısının kilitli olduğunu fark etti. Görevliler, uzun süre kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca teknisyenlerden yardım istedi. Hastanede görevli teknisyen yardımıyla kapı yerinden sökülerek içeri girildi. Aynı serviste görevli evli 2 çocuk babası erkek hemşire Fatih Çetiner (39), yüzüstü yere düşmüş halde ölü olarak bulundu. Olay polis ekiplerine bildirildi. 
Fatih Çetiner'in yerde yanında enjektör ve kullanılmış ampul şeklinde uyku ilacı bulundu. Fatih Çetiner'in ölümü hastanede şok etkisi yaparken, iğneyi uyumak amacıyla koluna yaptığı değerlendiriliyor. 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anahtar Kelimeler:

fatih cetiner samsun egitim ve arastirma hastanesi

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