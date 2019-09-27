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Erkek hemşire ile hasta yakını tartışmasında erkek hemşirenin kolu kırıldı, hasta yakını şikayetçi oldu
GAZİANTEP'te, hastalanan çocuğunu götürdüğü hastanede görevli erkek hemşire Cuma B. ve diğer sağlık çalışanlarınca darbedildiğini öne süren Mehmet Koca (39), darp raporu alarak şikayetçi oldu. Olayda kolu kırılan Cuma B. ise hastanede tedaviye alındı
Erkek hemşire ile hasta yakını tartışmasında erkek hemşirenin kolu kırıldı, hasta yakını şikayetçi oldu
27 Eylül 2019 - DHA
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Olay, sabah saatlerinde, Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde meydana geldi. Mehmet Koca rahatsızlanan oğlu Mehmet Ali Koca'yı (11) hastaneye getirdi. İddiaya göre, çocuğuyla ilgilenilmediğini söyleyen Mehmet Koca ile erkek hemşire Cuma B.  arasında tartışma çıktı. Bu esnada Cuma B., başka bir odaya çağırdığı Mehmet Koca'ya kafa attı daha sonra da tekme ve yumruklarla vurmaya başladı. Yaşanan olaydan sonra başka bir hastaneye giden Koca darp raporu alarak, Cuma B. hakkında şikayetçi oldu. Olayda kolu kırılan ve alçıya alınan Cuma B. ise tedaviye alındı.

'GELEN HERKES BANA VURDU'

Hemşirenin kendisine saldırdığını ileri süren Mehmet Koca olay anında yüzüne çok sayıda darbe aldığını iddia ederek şöyle konuştu:

"Oğlumu kusma ve ateş şikayetiyle hastaneye getirdim. Tahlilleri yapıldı ve doktor yatışının yapılması gerektiğini söyledi. Ben de annesinin 40 günlük çocuğu olduğunu söyledim öyleyse siz kalın dedi. Ben de tamam dedim. Yatışımız yapıldı. Bir gece tedavisi yapıldı. İkinci gece çocuğum ateşlendi. Ben de hemşireyi çağırmak istedim geliyoruz dediler ama gelmediler. İki üç defa daha gittim yine gelmediler. Çocuğumun durumdan korkuyorum gelin bakın dedim. Bana siz başında durun dediler. Ben de çocuğumu aldım serumla çıktım. Güvenliğe şikayet etmek istediğim yeri sordum. Görevli memura şikayette bulundum. Sonra yerimi değiştirdiler. Yukarıya çıktım hemşire hanıma doktorun ne zaman geleceğini sordum. Saat 09.00'da geleceğini söylediler ben de teşekkür ettim. Daha sonra hemşire odasında hemşireler toplantı halindeydiler. Bana odaya gidelim dedi. Ben de bu konuyla ilgili bir şey söyleyecek şikayetçi olmayın diyecek diye düşündüm. İçeriye girdik bana küfür ederek kafa attı. Burnum kanlar içinde kaldı. Gözümü şişirdi. Ayağa kalktım yine kafa attı. Kanlar içinde yere düştüm. Benim kanlar içinde kaldığımı görünce kolunu ters çevirip, kolunun üzerine atlayarak kolunu kırdı. İçeriye giren bütün hemşireler beni darp etti. Gelen herkes bana vurdu. Çocuğumun gözü önünde dövdüler. Polisler geldi beni aldı. Emniyete gidip ifademi verdim ve darp raporunu aldım. Şikayetçiyim gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi.

SAĞLIK-SEN OLAYI KINADI

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, sağlık çalışanına yapılan saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Arayıcı açıklamasında, "Ne yazık ki, sağlıkta şiddet haberlerine her gün yenileri ekleniyor. Sağlık hizmeti sunarak kutsal bir görevi yerine getiren sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti nefretle kınıyoruz. Bunun son olmasını dilerken, yetkililerden sağlıkta şiddetin önüne geçecek caydırıcı yasal düzenlemelerin zaman geçirilmeden bir an önce hayata geçirmelerini bekliyoruz" dedi.

Hastane yönetimi ise olayla ilgili açıklama yapmayacağını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:

hastane hemsire

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