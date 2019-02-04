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'Erkeklerde kanser daha geç evrelerde fark edilebiliyor'
Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu, erkek hastalara kanser tanısının daha geç evrelerde konulabildiğini belirtti.
'Erkeklerde kanser daha geç evrelerde fark edilebiliyor'
04 Şubat 2019 - AA
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EÜ'den yapılan açıklamada, "4 Şubat Dünya Kanser Günü" dolayısıyla Prof. Dr. Haydaroğlu'nun konuya ilişkin bilgi ve değerlendirmelerine yer verildi.

Haydaroğlu, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde 1992-2017 yılları arasında EÜ Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 117 bin 139 kanser verisinin toplandığını aktardı. 

Haydaroğlu, şunları kaydetti:

"Erkek hastalarda kanser daha geç evrelerde yakalanabiliyor ve yaşam oranları daha kısa. Bunun en önemli nedeni erkeklerde en fazla akciğer kanseri görülmesidir. Akciğer kanseri sigara kullanımıyla ilişkilidir. Israrla sigara içen hastalarda akciğer kanseriyle beraber görülen farklı kanserler diğer solunum yolu ve mesane kanserleridir. Kadınların en sık görülen kanserleri tiroit ve meme kanseri olup bunlar en iyi sağ kalıma sahip kanserlerdir. Meme kanserli kadınlarda görülen farklı çoklu kanserler en sık rahim ve yumurtalık kanserleridir."

Yıllara göre kanser görülme oranlarında doğrusal artışın dikkat çekici olduğunu belirten Haydaroğlu, "Kadın olgular en fazla yüzde 42 lokal evrede tanı alırken, erkekler en fazla metastatik dönemde yüzde 38 tanı almışlardır. Kadınlar anlamlı olarak daha erken evrede tanı almaktadır. Cinsiyetlere göre 10 yıllık yaşam oranı erkeklerde yüzde 37 iken kadınlarda ise  yüzde 61 olup kadın olgularımız daha uzun sağ kalıma sahiptir." ifadelerini kullandı.

 Prof. Dr. Haydaroğlu, erkeklerde kanserin ileri evrelerde yakalanmasının ve sağ kalımın daha az olmasının, en sık görülen kanser türünün akciğer kanseri olmasından kaynaklandığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

 "Erkeklerde sigara içme oranı daha yüksek olduğu için buna bağlı olarak maalesef akciğer kanseri daha fazla görülmektedir.  Erkeklerde ikinci sırada sıklıkta görülen prostat kanserinde ise daha önceki yıllarda yaptığımız istatistiklerimizde prostat kanserinin ileri evrelerde tanı aldığını saptardık, oysa 25. yıl değerlendirmemizde prostat kanserinin yüzde 70 erken evrede yakalanması sevindirici bulunmuştur. Kanser farkındalık çalışmalarının bunda etkili olabileceği düşünülmüştür."

EÜ Hastanesi kanser veri tabanında birden çok sayıda görülen farklı kanserleri de araştırdıklarını aktaran Haydaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tüm kanser olgularımızın yüzde 5'i çoklu kanser olup erkeklerde daha sık görülmektedir. Çoklu kanserlerin yıllara göre artışı ise dikkat çekicidir. En sık ikili ve üçlü kanserler bir arada görülürken beş farklı kanser bir arada görülen olgularımız bile bulunmaktadır. Erkeklerde akciğer kanseri ile beraber görülen çoklu kanserlerin başında diğer solunum sistemi kanserleri gelmekte, bu grubu mesane kanseri izlemektedir. Bunun nedeni ısrarlı sigara kullanımı olabilir. Kadınlarda meme kanserini izleyen çoklu kanserler ise rahim ve yumurtalık kanseri olup nedeninin hormonal ve genetik olabileceği düşünülmüştür. Radyoterapi ve kemoterapi alan olgularda almayan olgulara göre çoklu kanserler daha fazla gelişmiştir. Çoklu kanserlerde sağ kalım tek kanserlilere göre daha kötüdür."

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