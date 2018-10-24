Erkeklerin emzirebilmesi için kit geliştirildi: 'Faydası araştırılıyor'

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre, bu hormon kitinin 5 yıl içinde kullanılmasına izin verilecek.

Alınan hormonlar erkeklerde süt kanallarının gelişmesini sağlıyor. Erkeklerin de emzirmesine olanak sağlayan kitin, erkeklerde göğüs büyümesine neden olabileceği belirtiliyor.

ANNE SÜTÜ KADAR BESLEYİCİ Mİ?

Aslında bu kit, bir empati aracı olarak geliştirildi. Erkekler bu kit ile emzirme konusunda sıkıntı yaşayan eşlerine destek olabilecek. Ancak erkek sütünün, anne sütü kadar besleyici olup olmadığı henüz bilinmiyor.