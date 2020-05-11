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Erkeklerin Kovid-19'dan daha fazla etkilenmesinin nedeni ACE2 olabilir
Erkeklerin Kovid-19'dan daha fazla etkilenmesinin nedeninin kanlarında daha yüksek seviyelerde bulunan bir enzim olabileceği bildirildi.
Erkeklerin Kovid-19'dan daha fazla etkilenmesinin nedeni ACE2 olabilir
11 Mayıs 2020 13:27 -
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Erkeklerin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) daha fazla etkilenmesinin nedeninin kanlarında daha yüksek seviyelerde bulunan bir enzim olabileceği bildirildi.

Sonuçları "European Heart Journal" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde, renin-anjiyotensin aldosteron sisteminin baskılanmasını hedef alan bir grup kardiyovasküler ilacın, kanda anjiyotensin dönüştürücü enzim 2'ye (ACE2) etkisi incelendi.

Araştırma, bu ilaçların ACE2 seviyelerinin artmasına yol açabileceğini, dolayısıyla bazı kalp hastalarını yeni tip koronavirüse karşı daha savunmasız hale getirebileceğini öneren yakın geçmişteki bir çalışmayı desteklemedi.

Hollanda'da Groningen Üniversitesi Tıp Merkezi'nde görevli Dr Adriaan Voors liderliğinde yapılan araştırmada ayrıca salgından önce alınan kan örneklerinde erkeklerde Kovid-19'un sağlıklı hücreleri enfekte etmesini mümkün kılan ACE2 enzimine, kadınlardan daha yüksek seviyede rastlandı.

Uzmanlar, bulgularının, erkeklerin Kovid-19'a karşı neden daha dayanaksız olduğunu açıklayabileceğini belirtti.

ACE2 enziminin, akciğer, kalp, böbrek ve damarları kaplayan dokuların yanı sıra özellikle testislerde yüksek seviyelerde bulunduğuna işaret edildi.

Voors, "Kalp yetmezliğine karşı çok etkili bir tedavi mevcut ve viral bir enfeksiyona ilişkin varsayım niteliğindeki hükümler dikkatlice değerlendirilmelidir." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 enzim ace2

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