Erken teşhis için 'Aile Hekiminizi Erken Tanıyın'

Malkara Devlet Hastanesinde düzenlenen etkinlikte, İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtarak, aile hekimliğinin önemine değinildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada;

"Aile hekimine hastalığınız olmasa da yılda 1 kez muayeneye gitmeniz hastalıklar ortaya çıkmadan önlenmesi açısından önemlidir. Hastaneler tedavi kurumuyken aile hekimleri koruyucu ve teşhis edici sağlık hizmetlerini verirler.

Yılda en az 1 kez hasta olmasanız da aile hekiminize gitmeniz aile hekiminizi tanımanız onun da sizi tanıması açısından önemlidir. Böylece 1. basamak koruyucu ve teşhis edici sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak alırsınız. Özellikle gebe bebek çocuk takipleri aşılama hizmetleri kanser erken tarama testleri rutin tahliller ve tansiyon takibi hizmetleri verilmektedir. Bu sebeple aile hekiminizi öğrenmeniz ve hizmetlerinden yararlanmanız hastalıklar daha ortaya çıkmadan engellenmesi ve sadece tedavi hizmeti veren hastanelerdeki yoğunluğun azalması açısından önemlidir" ifadeleri kullanıldı.