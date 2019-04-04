Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ankara Şehir Hastanesi Bilkent Konferans Salonu'nda "Kanser Haftası Etkinliği" düzenlendi.

Hastanenin Koordinatör Başhekimi Aziz Ahmet Surel, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, kanserde erken teşhisin önemini vurguladı.

Kendisinin de bir genel cerrahi uzmanı olduğunu belirten Surel, "Erken teşhisin ne hayatlar değiştirebildiğini fiilen yaşadım, gördüm. Küçücük bir dokunuş, farkındalık bazı insanların hayatını yüzde yüz değiştiriyor." ifadesini kullandı.

Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm de kanserin dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemi olduğuna işaret ederek, "Özellikle çevresel faktörlerin kontrol altına alınmasıyla birlikte kanser sıklığında azalmalar görülebiliyor. Kanser kayıtçılığının iyileştirilmesi, erken teşhis ve takiplerinin uygulanması, palyatif hizmetlerinin kullanılması kanser sıklığının azalmasına sebep olmaktadır." dedi.

Türkiye'de kanser kontrol çalışmalarının Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kanser Dairesi Başkanlığınca yürütüldüğünü ifade eden Gülüm, İl Sağlık Müdürlüğü olarak da kanser kayıtçılığı, kanser taramaları ve farkındalığını artırmak için halk eğitimleri ile etkinliklerin yapıldığını söyledi.

Prof. Dr. Gülüm, Ankara'da kanser taramalarının Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri, Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı (ÇEKÜS) birimi ile Aile Sağlığı Merkezlerinin de katılımıyla tüm birinci basamak sağlık hizmetlerinde uygulandığı bilgisini paylaştı.

"Hedef KETEM sayısını 285'e çıkarmak"

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara ise kanserin tedavi, tarama ve koruma alanlarında incelendiğini belirtti.

Kanser tedavilerinde Türkiye'nin dünyada sayılı ülkeler arasına girdiğini dile getiren Kara, radyoterapi ve kemoterapide çok başarılı hizmetler verildiğini kaydetti.

Kara, kanser taramalarına ilişkin de "2002'de 11 KETEM ile başladığımız bu mücadeleye 2019 yılı itibarıyla 81 ilde en az bir tane olmak üzere 215 sabit KETEM, 26 mobil KETEM, toplamda 241 merkezde devam etmekteyiz. Hedefimiz ülkemizde KETEM sayısını 285'e çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.

