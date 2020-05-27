Ertelenen elektif cerrahi işlemler 16 ayda tamamlanacak

MEDİMAGAZİN-Johns Hopkins araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir araştırma, cerrahların COVID-19 salgını sırasında ertelenen elektif ortopedik ameliyatları tamamlamaları için yedi ila 16 ay sürebileceğini buldu.

Çalışma, 12 Mayıs'ta Journal of Bone and Joint Surgery'de çevrimiçi olarak yayınlandı.

Araştırmada, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mevcut ve öngörülen omurga füzyonu ile kalça ve diz protezi ameliyatlarının sayısını modellemek için, hastanede yatan hasta verilerini içeren ulusal bir veritabanı olan Sağlık Araştırmaları ve Kalite Ulusal Yatan Hasta Örneği'ni kullanıldı.

Araştırmacılar, çoğu seçmeli ameliyatın Haziran ayında tam kapasiteye döndüğü iyimser bir senaryoda, birikmiş işlerin tamamlanmasının yaklaşık yedi ay süreceğini buldu. Tam kapasiteye ulaşma oranındaki gecikmeler, birikmiş işi 16 aya kadar uzatabilir.

Türkiye'de de elektif cerrahi işlemler ertelenmişti. Bu işlemlerin ne kadar sürrede tamamlanacağı ise merak konusu.