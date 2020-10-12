Ertuğrul Özkök'ten Sağlık Bakanına: Bu süreçte Hipokrat Yeminine ihanet ettiniz mi?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'e konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplumun bilmesi gereken bilgiyi verme noktasında bir sorunumuz yok. Toplumun bilmesi gerek. Ama benim elimde birçok bilgi var. Tonlarca bilgi var. Bu bilgilerin bir kısmı yayın haline geliyor olacak." dedi.

Özkök'ün "Bu süre içerisinde hiç Hipokrat Yeminine ihanet ettiniz mi" sorusuna ise Sağlık Bakanı "Topluma karşı sorumluluğum gereği, verdiğim bütün bilgilerin tamamının doğru olduğuna adım gibi eminim. Verdiğim, ısrarla söylüyorum, tabloda verdiğim bütün bilgiler doğru olan bilgiler.” cevabını verdi.

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