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Ertuğrul Özkök'ten Sağlık Bakanına: Bu süreçte Hipokrat Yeminine ihanet ettiniz mi?
Verdiğim, ısrarla söylüyorum, tabloda verdiğim bütün bilgiler doğru olan bilgiler.
Ertuğrul Özkök'ten Sağlık Bakanına: Bu süreçte Hipokrat Yeminine ihanet ettiniz mi?
12 Ekim 2020 10:02 -
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Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'e konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplumun bilmesi gereken bilgiyi verme noktasında bir sorunumuz yok. Toplumun bilmesi gerek. Ama benim elimde birçok bilgi var. Tonlarca bilgi var. Bu bilgilerin bir kısmı yayın haline geliyor olacak." dedi.

Özkök'ün "Bu süre içerisinde hiç Hipokrat Yeminine ihanet ettiniz mi" sorusuna ise Sağlık Bakanı  "Topluma karşı sorumluluğum gereği, verdiğim bütün bilgilerin tamamının doğru olduğuna adım gibi eminim. Verdiğim, ısrarla söylüyorum, tabloda verdiğim bütün bilgiler doğru olan bilgiler.” cevabını verdi.

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fahrettin koca ertugrul ozkok

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4
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
12.10.2020 12:25:17
Hipokrat yemini etmedim, etmeye de hiç niyetim yok. Siz tutup herkese eşit davranacağım diye yemin edeceksiniz, sonra da bakanlıktan gelen; “X meslek grubundakilere muayenede öncelik tanınacaktır” ibaresinin altına imza atacak, bunu da 6 yıl boyunca uygulayacaksınız. Rahmetli Che Guevara'nın dediği gibi : Gerçekçi olup imkansızı istiyorum.
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