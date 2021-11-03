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ERÜ yerleşkesinde yaşayan gelengilerde yeni bakteri türü keşfedildi
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Aydın'ın yürütücülüğünü yaptığı ve TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında gelengilerde (yer sincabı)yeni bakteri türü tespit edildi.
ERÜ yerleşkesinde yaşayan gelengilerde yeni bakteri türü keşfedildi
03 Kasım 2021 08:36 - AA Ramazan Kaya
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Erciyes Üniversitesi'nden (ERÜ) yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Fuat Aydın'ın yürütücülüğündeki "Gelengilerden İzole Edilen ve Campylobacter Genusu İçinde Yeni Bir Tür Oluşturma Potansiyeli Bulunan Bakteriyel İzolatların Moleküler ve Fenotipik Karakterizasyonu ve Tanımlanması" başlıklı projede araştırmacı olarak Prof. Dr. Seçil Abay, Prof. Dr. Muammer Göncüoğlu, Prof. Dr. Ayhan Düzler, Doç. Dr. Tuba Kayman, Doç. Dr. Hamit Kaan Müştak, Dr. Öğr. Üyesi Nüket Bilgen, Arş. Gör. Dr. İzzet Burçin Satıcıoğlu, Arş. Gör. Dr. Emre Karakaya ve Arş. Gör. Dr. İnci Başak Müştak yer aldı.

Yapılan ayrıntılı analizlerde Anadolu'ya özgü gelengilerin sindirim sisteminden izole edilen yeni bir Campylobacter (gram negatif bakteri cinsi) türü keşfedildi.

ERÜ yerleşkesinde yaşayan gelengilerde keşfedilen bakteriye Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile öğretim üyelerinin istişareleri sonucunda "Campylobacter anatolicus" ismi verildi.

Türkiye'den tanımlanması yapılan bu yeni tür ile "Campylobacter genusu"nda kayıtlı tür sayısı 36'ya yükseldi.

Proje ekibince isimlendirilmesi yapılan bakteri türüne ilişkin makale, bakteriyel taksonomi alanındaki en üst düzey dergi olan "Systematic and Applied Microbiology"de yayımlandı.

Anahtar Kelimeler:

eru mikrobiyoloji yeni bakteri turu kayseri gelengi campylobacter anatolicus

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