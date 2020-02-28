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Erzincan'da koronavirüs şüphesi olan İranlı tır şoförü taburcu edildi
Erzincan'da yüksek ateş şikayetiyle hastanede izolasyon alanına alınan İran uyruklu tır şoförü taburcu edildi
Erzincan'da koronavirüs şüphesi olan İranlı tır şoförü taburcu edildi
28 Şubat 2020 - AA
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ERZİNCAN- Valilikten yapılan açıklamada, Refahiye Devlet Hastanesine yüksek ateş şikayetiyle başvuran İran vatandaşı tır şoförü 33 yaşındaki A.D'nin, tedbiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yönünden değerlendirilmek üzere Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde izolasyon alanına alınarak bir süre gözlem altında tutulduğu bildirildi. 

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun yönergeleri doğrultusunda A.D'den alınan örneklerin Ankara'da bulunan Hıfzıssıhha Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında yapılan testlerinin negatif çıktığı aktarıldı.

Hastanın, testlerin negatif çıkması üzerine bugün taburcu edildiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:

refahiye devlet hastanesi kovid-19

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