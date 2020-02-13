Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum İl Sağlık ile Halk Sağlığı Müdürlüklerindeki 'zimmet' davasında yargılamalara devam edildi
Erzurum'da, İl Sağlık ile Halk Sağlığı Müdürlüklerinde "evrakta usulsüzlük" yaparak yaklaşık 4 milyon 394 bin 791 liralık haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 3'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmalarına devam edildi
Erzurum İl Sağlık ile Halk Sağlığı Müdürlüklerindeki 'zimmet' davasında yargılamalara devam edildi
13 Şubat 2020 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ERZURUM - 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Adem Kanar, Fatih Okci, İsrafil Atar, tutuksuz sanık Ahmet Aydınlı, Orhan Polat, Yusuf Turan ve Abdusselam Atar, sanık avukatları ile İl Sağlık Müdürlüğü avukatı Hilal Karagöz katıldı.

Erzurum İl Sağlık ve Halk Sağlığı müdürlüklerindeki zimmet davası: 39 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor

Avukat Karagöz, dosyaya sunulan bilirkişi raporunda zararın söz konusu tarihten itibaren faiziyle birlikte hesaplanıp giderilmesi gerekirken tam hesaplanmadığını ve zararın tam giderilmediğini bildirerek raporu kabul etmedikleri için yenilenmesini talep etti.

Sanık Aydınlı, kurumun zararını borç alarak giderdiklerini bildirerek, "Aldığım borçları ödeyebilmem için mal varlıklarıma konulan tedbirlerin kaldırılmasını ve tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Sanık Okci, hakkında soruşturma olmadan savcıya gidip olanları anlattıklarını belirterek, "Kendi yaptığım işlerden dolayı sorumluyum. Kuruma ya da devlete çalışırken bunu hırsızlık amaçlı yapmadım. Çok pişmanım, sahtekar değilim. Zararın giderilmesi için gerekeni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Bilirkişi raporunun yenilenmesi talebini reddeden mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını hazırlayabilmesi amacıyla dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi.

İddianamede, sanıkların "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" ve "zimmet" suçlarından 15 yıl 6 aydan 39 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Anahtar Kelimeler:

ilsaglikmudurlugu erzurum

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.