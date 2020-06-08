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Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek
Doğu Anadolu Bölgesi'ne hizmet veren Erzurum Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında bekleme süresini en aza indirmek amacıyla acil vakalar dışında randevusuz hasta kabul edilmeyecek.
Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek
08 Haziran 2020 22:49 - AA
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Doğu Anadolu Bölgesi'ne hizmet veren Erzurum Şehir Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bekleme süresini en aza indirmek amacıyla acil vakalar dışında randevusuz hasta kabul edilmeyeceği bildirildi.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) sorumlusu Uzman Dr. Muzaffer Erden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda hastanede bekleme süresini en aza indirmek için MHRS üzerinden randevu almanın zorunlu olduğunu söyledi.

Randevusuz hasta kabul etmeyeceklerini ifade eden Erden, "Hastanemize acil vakalar dışında MHRS dışı poliklinik başvuruları kabul edilmeyecektir. Herhangi bir mağduriyet yaşamadan hastanemizdeki poliklinik hizmetlerinden faydalanabilmek için 'MHRS 182 Hattı'nı arayarak ya da 'www.mhrs.gov.tr' adresinden randevu alabilirsiniz." dedi.

Erden, Bilim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda Erzurum Şehir Hastanesinde yapılacak planlı ameliyatlarda Kovid-19 kontrollerinin yapılacağına işaret ederek ameliyat olacak her hastanın intaniye bölümlerinde Kovid-19 anlamında değerlendirileceğini dile getirdi.

Şehir hastanesine başvuran 3 bin kişiden yaklaşık yarısının randevulu olduğunu aktaran Erden, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığınca Bilim Kurulunun aldığı pandemi tedbirleri kapsamında hastanede bekleme süresini en aza indirmek için MHRS üzerinden randevu almak zorunlu oldu. Hastane yönetimi de uzak il ve ilçelerden randevusuz ve sevkli gelen vatandaşlara mağdur olmamaları için bu süreçte yardımcı oldu. Hastanemize il ve ilçelerimizden, bölge illerden ve sevkli gelecek vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için mutlaka randevu alması gerekiyor."
 

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