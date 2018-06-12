Erzurum Şehir Hastanesi yıl sonunda hizmete açılıyor: 8 büyüklüğündeki depremde ameliyatlar devam edecek

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, yapımı süren Erzurum Şehir Hastanesinin yıl sonunda kısmen hizmete gireceğini belirterek, "2018'in sonun hastanenin ikinci kısmını hizmete alacağız. Belki birinci hastane için bir ya da bir buçuk yıl kadar hastanenin revizyon ihtiyacı var çünkü orada revizyon ihalesi yapıyoruz." dedi.

Recep Akdağ, yapımı devam eden Erzurum Şehir Hastanesindeki incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanenin ikinci etabının bin 300 yatak kapasiteli olacağını bildirdi.

Bu yataklara ilaveten bölge hastanesine ait adli psikiyatri ve fizik tedavi hastanesinin kamu özel ortaklığıyla inşa edileceğini belirten Akdağ, "Onlar da bu hastanenin bir parçası olacak. Böylece 2020 yılına vardığımızda bin 300 yatak bin 500 yatağa kavuşmuş olacak. Aslında bir kriz ve deprem durumunda bölgede çok büyük ihtiyacın olması durumunda buradaki yatakları iki binin üzerine çıkarabilecek durumdayız." ifadesini kullandı.

Akdağ, hastanenin doluluk oranını bakılmaksızın her odada bir hastanın yatacağını, bazı odaların ise suit olacağını vurgulayarak, böylece hasta ve yakınlarının mahremiyetinin de korunacağını söyledi.

Yoğun bakım servislerinin sayısında önemli oranda artış olacağına işaret eden Akdağ, şöyle devam etti:

"Burada müstakil hasta yatağı şeklinde orijinal bir mimari uyguladık. Yoğun bakım servislerinde de her hasta için müstakil bir bölüm var. İki yüz yetmiş civarında da yoğun bakım yatağımız olacak. Hasta burada kendisini gözleyen bir doktorla irtibat halinde olacak. Böylece daha iyi bir insani bakım standartları getiriyoruz. Ameliyathane sayımızın da 39 olmasının yanı sıra otoparklardaki araç sayıları da 3 bin 500 olabilecek. Dolayısıyla kapalı otoparka da önem veriyoruz. Çünkü açık otoparkların bahçeleri adeta oto pazarına çevriliyor. Buraların yeşil ve huzur alanı olması açısından bunu önemsiyoruz."

- "8 büyüklüğündeki depremde ameliyatlar devam edecek"

Akdağ, hastanenin yapım sürecinde sağlam olmasına dikkat edildiğine değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Depreme dayanıklı sismik simülatörlerle inşa edilen yani 8 büyüklüğünde bir depremde bu hastanede ameliyathanede ameliyat yapan hekimlerimiz ameliyatlarında devam edebilecek. O kadar güçlü bir deprem beklemiyoruz ama bu kadar güçlü bir yapı yapıyoruz. Hastanenin temeli bin 600 sismik izoletörle güçlendirilmiş durumda. Hastane binalarının depremde yıkılmaması değil hiç hasar görmemesi lazım ki psikolojik açıdan da insanlar rahat girebilsin."

- "Hastanemiz 410 bin metrekare olacak"

Hastanenin toplam alanını büyük kısmı kapladığını anlatan Akdağ, personel sayısının da ciddi oranda artacağını aktardı.

Akdağ, şu ifadelere yer verdi:

"Hastanemiz 410 bin metrekare olacak. Fizik tedavi ve adli psikiyatri de buraya katılınca 5 bin metrekarelik bir kapalı alana kavuşacağız ve tamamlandığında 5 bin personelle hizmet vereceğiz. Burada 25 bin kişilik bir sirkülasyon olacağını düşünüyoruz. Çünkü burayı yalnıza hastane binası olarak düşünürsek yanlış olur farklı hastanelerde oluşan bir kompleks külliye gibi düşünmek gerekiyor. Kendi alanı içinde iç yollarının yapımı da buna benzer şekilde dizayn ediliyor."

- "Leed Gold sertifikası alacak tek şehir hastanesi olacak"

Hastaneni teknik ve alt yapı açısında birtakım özelliklere sahip olacağını vurgulayan Akdağ, "Hastanemiz Uluslararası Enerji ve Çevre Dostu Yeşil Bina (Leed Gold) Sertifikası alacak tek şehir hastanesi olacak. Özellikle acile gelen hasta yüzünden aracını park etme sorunu yaşayanların sıkıntısı vale sistemiyle giderilecek. Yaşlılara ve yolunu bulamayan kişilere mutlaka yardımcı olacak personeller olacak. Muayene odaları yeterli ama doktor sayısı arttığında yeterli olmayabilir bunun için 300'ün üzerinde poliklinik rezerv alanları da yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Akdağ, hastanenin elektriğini kendisini üreteceğini belirterek, "Acilin üzerinde bir hilal koyuyoruz. Bunun hastanecilik açısından bir bağı yok ama turizm açısından yararlı olacağını düşünüyoruz ve ilgi çeke bir yapı. Hastanemiz kendi elektriğini kendi üreten bir yer ve kendi içme suyunu arıtabilen tesisleri olacak. Bu modern imkanları içinde barından ama üretim sistemiyle tamamen çalışanların, hasta ve yakınlarının konforunu düşünen bir yapı oluşturmuş olacağız." dedi.

- Bu yılın sonunda hizmete girecek

Hastanenin bölgeye çok önemli katkılarının olacağına işaret eden Akdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"2018'in sonun hastanenin ikinci kısmını hizmete alacağız. Belki birinci hastane için bir ya da bir buçuk yıl kadar hastanenin revizyon ihtiyacı var çünkü orada revizyon ihalesi yapıyoruz. Odalarımız önce iki kişilik olacak ama daha sonra tamamen tek yataklı olacak. 2020'ye kadar adli psikiyatri ve fizik tedavi hastanesinin bitirmiş olacağız. Hastanemiz hem bölgeye hem de bölge ülkelerine hizmet eden mükemmel bir kompleks haline gelecek."