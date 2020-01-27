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Erzurum Şehir Hastanesinde 'göçük olduğu' iddialarına cevap, İl Sağlık Müdürlüğünden geldi
Erzurum Şehir Hastanesi ile ilgili basında yer alan 'Dev Hastane Şimdiden Çöktü' başlıklı haberle ilgili Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir tarafından yazılı açıklama yayımlandı
Erzurum Şehir Hastanesinde 'göçük olduğu' iddialarına cevap, İl Sağlık Müdürlüğünden geldi
27 Ocak 2020 - İHA
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ERZURUM  - Medyada yapımı süren Erzurum Şehir Hastenesinde göçük olduğuna yönelik haberlere ilişkin Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir tarafından açıklama geldi.

Hastanenin yalt yapı çalışmalarının devam ettiğini belirten açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Hastanemizde asma tavan boşluklarından ve diğer alanlardan kablolama çalışmaları yapılırken, yapımı tamamlanmış imalatlarda zaman zaman, yer yer çeşitli hasarlar meydana gelebilmektedir. Söz konusu haberdeki görüntüler de böyle bir çalışma sonucu oluşmuştur. Hadisenin meydana geldiği andan itibaren Müdürlüğümüzce ivedi olarak yüklenici firmalarla irtibata geçilmiştir. İlgili yüklenici firmalar tarafından gerekli çalışmalar başlatılmış olup, oluşan hasarlar tamamen yüklenici firmalar tarafından giderilmektedir. Herhangi bir kamu zararı söz konusu değildir. Konu ayrıca Bakanlığımız tarafından da takip edilmektedir.”

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