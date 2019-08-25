SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum Şehir Hastanesinin yüzde 95'i tamamlandı
Erzurum'da, yapımına 6 yıl önce başlanan ve bin 250 yatak kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük sağlık kuruluşlarından biri olacak Erzurum Şehir Hastanesindeki çalışmaların yüzde 95'inin tamamlandığı bildirildi
Erzurum Şehir Hastanesinin yüzde 95'i tamamlandı
25 Ağustos 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ERZURUM-Yakutiye ilçesinde 2013 yılında yapımına başlanan, 400 bin metrekare kapalı alana sahip şehir hastanesindeki çalışmalarda sona gelindi.

Sağlık Bakanlığının, Doğu Anadolu'daki en önemli sağlık projeleri arasında yer alan hastanenin bin 250 olan yatak kapasitesi ihtiyaç durumunda 3 bine çıkarılabilecek.

Toplam 264 bin metrekare alanda inşa edilen ve 6 binadan oluşacak hastanenin yüzde 95'lik bölümü tamamlandı.

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, hastanedeki incelemesi sonrası yaptığı açıklamada, "çevre dostu" olarak inşa edilmesi nedeniyle "Leed Gold" sertifikası almaya hak kazanan hastanede vatandaşlar için her türlü konforun düşünüldüğünü söyledi.

Hastaneye giden yol ve alt geçitlerin bir an önce tamamlanması için ilgili kurumları uyardıklarını, hummalı çalışmalarla hastanenin kısa zamanda tamamlanması için her türlü gayreti gösterdiklerini belirten Akdağ, "Sağlık Bakanlığımız, hastanenin yapımı ve Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tadilatı ile ilgili her konuda yakın ilgi gösterdi. İlettiğimiz hiçbir talebi geri çevirmeyen Sağlık Bakanımıza ve yetkililere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin bu eserde büyük emeği olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de büyükşehirlerin bir kısmında olduğu gibi Erzurum'da da hizmete sunulacak şehir hastaneleri ülkenin sağlık sistemine büyük katkı sağlayacak. 2002 öncesi Türkiye'de hastanelerde rehin tutulan ve ilaç kuyruklarında binbir türlü sıkıntılarla ilaç bulamadan evine dönmek zorunda kalan insanları unutmadık. Bugün hastanelerimizde her türlü konfor var. Otoparkları, vale hizmeti, teknolojik alt yapısı ve her türlü tefrişatıyla, insanımız hak ettiği sağlık hizmetine kavuştu. Hemşehrilerimize böyle devasa bir hizmeti sunmamızı nasip eden Cenabıhakka şükrediyoruz."

Anahtar Kelimeler:

erzurum sehir hastanesi erzurum sehir hastanesi ne zaman acilacak

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
tıp eğitimi yurtdışı tıp eğitimi ingiltere Erzurum Şehir Hastanesi Erzurum Şehir Hastanesi ne zaman açılacak
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/08-29/08 Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu ÇOCUK... İSTA
27/08-31/08 20. Ulusal Anatomi Kongresi ANATOMİ İSTA
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.