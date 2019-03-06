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Eş durumu tayini için sağlık personeli 5 iş günü izinli sayılacak
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2019 Yılı 1. Dönem Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası sonucunda yer değişikliği yapacak personelin 5 iş günü izinli sayılacağını bildirdi
Eş durumu tayini için sağlık personeli 5 iş günü izinli sayılacak
06 Mart 2019 -
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Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden paylaşılan duyuruda; eş durumu nedeniyle görev yeri değişikliğine hak kazanan sözleşmeli personelin 08 – 14 Mart tarihleri arasında (14 Mart dâhil) beş iş günü izinli sayılacağı belirtildi. 

Yapılan duyuruda, sözleşmeli personelin, bu süre içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ve hizmet sözleşmesi işlemlerinin yapılması için yeni görev yerlerine şahsen müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.

Sağlık personelinin eş durumu nedeniyle yer değişikliği için başvuruları değerlendirildi... İşte sonuçlar 

Eş durumu nedeniyle görev yer değişikliğine hak kazananlardan halen aile sağlığı elemanı olarak görev yapanların, aile hekimliği uygulamasından çıkış işlemlerinin ilgili il sağlık müdürlükleri tarafından 06.03.2019 tarihi mesai bitimine kadar ÇKYS/İKYS’den yapılması gerekmekteği belirtilen duyuru şöyle devam etti: 

"Sözleşmeli personelin; eş durumu nedeniyle yer değişikliği atamaları Bakanlığımızca İl emrine yapılacak olup görev yapacakları hizmet birimleri12.03.2019tarihi mesai bitimine kadar İl Sağlık Müdürlüklerimizce belirlenecektir.

Sözleşmeli personel15.03.2019tarihi itibariyle yeni yerlerinde hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlayacaktır." 

 

Sözleşmeli sağlık personeli için eş durumu yer değişikliği kura ilanı yayımlandı 

 

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