Esad rejimi hastaneleri vurdu... Ağır yaralı hastalar Türkiye'ye gönderiliyor

Suriye Rejimi, İdlib'de hastaneleri hedef almaya başladı. Orduya ait helikopterden İdlib'in güneyindeki Has köyünde bulunan "Hayat Nabzı" adlı hastaneye önceki gün varil bombalı saldırı düzenlendi. Dün de Latamne'de bi hastane hedef oldu. Rejimin hastaneleri hedef alması üzerine bölgede bulunan hastaneler alarm durumuna geçti.

ÖNCE HALEP ŞİMDİ DE İDLİB

O hastanelerden biri olan İdlib'deki Kudüs Hastanesi Müdürü Abdullah Mahmut, "Hastaneler savaşa hazırlanır mı? Ama biz hazırlanıyoruz" diyerek yaşadıkları duruma tepki gösterdi. Halep'te hastaneleri Suriye ordusu tarafından bombalanınca ekibiyle birlikte İdlib'e kaçmak zorunda kalan ve burada yeniden hastane açarak bölgede yaşayan Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti veren Mahmut, "Suriye halkının yaralarını sarmak için buradayız. Halkımıza, çocuklarımıza yardım etmeye devam edeceğiz. Suriye ordusunun katliamlarına izin vermeyeceğiz" dedi.

AĞIR YARALILAR TÜRKİYE'YE

Dana ilçesinde hizmet veren Kudüs Hastanesi, Halep'ten kaçmak zorunda kalan sağlık ekipleri tarafından 2 yıl önce kuruldu. 9 doktor ile 27 hemşire, 7 gün 24 saat hastalara ve yaralılara müdahale etmek için canla başla çalışıyor. Günde ortalama 100 hastaya bakılıyor.

Bölgenin en büyük hastanelerinden biri olan Kudüs Hastanesi'nde bir de ameliyathane bulunuyor. Suriye Rejimi ve Rus uçaklarının bölgeye saldırılara başlamasıyla birlikte hastanede acil olaylara müdahale kapasitesi artırıldı ve izinler kaldırıldı. Abdullah Mahmut, Türkiye ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirterek. "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bize devamlı yardım ediyor. Hasta bakılmayacak durumda ise hemen Türkiye'ye gönderiyoruz" dedi.

İLAÇ VE EKİPMAN YOK

Hastane müdürü sözlerine şöyle devam etti: "Biz her ne kadar elimizden geleni yapsak da kapasitemiz yetersiz. İlaç ve ekipman takviyesi lazım. Ameliyathanemizin kapasitesi yetersiz. Röntgen cihazımız yok. Her şeye rağmen buradan ayrılmayacağız. Her bir canın hayatta kalması için mücadele edeceğiz."

BEBEK ÖLDÜRDÜLER

Öte yandan Esad birlikleri ve Rusya'nın açtığı ateş sonucu, önceki gece bir bebek öldü. Rejim helikopterleri, İdlib'in güneyindeki Hobait köyüne 60 varil bomba attı. 1 genç kız hayatını kaybetti. Latamne beldesinde ise bir hastane daha vuruldu, ölen ya da yaralanan olmadı. Rusya'nın "Sivilleri hedef almıyoruz. Hedef El Kaide" açıklamasına rağmen son 3 günde 29 sivil öldü. 3 günde 3 hastane ve 2 sivil savunma merkezi vuruldu.

Hastanede, böyle bir ortamda 2 gün önce dünyaya gelen bebeğe, ailesi gelecek güzel günlere olan inancı yitirmemek için 'Umut' adını vermiş..