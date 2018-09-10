SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Esad rejimi hastaneleri vurdu... Ağır yaralı hastalar Türkiye'ye gönderiliyor
Esad rejimi ve Rusya’nın son 3 günde 3 hastaneyi vurduğu İdlib’de, Kudüs Hastanesi de olası bir savaş durumu için alarma geçti. 9 doktor ve 27 hemşire canla başla yaralılara yardım ediyor.
Esad rejimi hastaneleri vurdu... Ağır yaralı hastalar Türkiye'ye gönderiliyor
10 Eylül 2018 - Sabah
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Suriye Rejimi, İdlib'de hastaneleri hedef almaya başladı. Orduya ait helikopterden İdlib'in güneyindeki Has köyünde bulunan "Hayat Nabzı" adlı hastaneye önceki gün varil bombalı saldırı düzenlendi. Dün de Latamne'de bi hastane hedef oldu. Rejimin hastaneleri hedef alması üzerine bölgede bulunan hastaneler alarm durumuna geçti.

ÖNCE HALEP ŞİMDİ DE İDLİB
O hastanelerden biri olan İdlib'deki Kudüs Hastanesi Müdürü Abdullah Mahmut, "Hastaneler savaşa hazırlanır mı? Ama biz hazırlanıyoruz" diyerek yaşadıkları duruma tepki gösterdi. Halep'te hastaneleri Suriye ordusu tarafından bombalanınca ekibiyle birlikte İdlib'e kaçmak zorunda kalan ve burada yeniden hastane açarak bölgede yaşayan Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti veren Mahmut, "Suriye halkının yaralarını sarmak için buradayız. Halkımıza, çocuklarımıza yardım etmeye devam edeceğiz. Suriye ordusunun katliamlarına izin vermeyeceğiz" dedi.

AĞIR YARALILAR TÜRKİYE'YE
Dana ilçesinde hizmet veren Kudüs Hastanesi, Halep'ten kaçmak zorunda kalan sağlık ekipleri tarafından 2 yıl önce kuruldu. 9 doktor ile 27 hemşire, 7 gün 24 saat hastalara ve yaralılara müdahale etmek için canla başla çalışıyor. Günde ortalama 100 hastaya bakılıyor.
Bölgenin en büyük hastanelerinden biri olan Kudüs Hastanesi'nde bir de ameliyathane bulunuyor. Suriye Rejimi ve Rus uçaklarının bölgeye saldırılara başlamasıyla birlikte hastanede acil olaylara müdahale kapasitesi artırıldı ve izinler kaldırıldı. Abdullah Mahmut, Türkiye ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirterek. "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bize devamlı yardım ediyor. Hasta bakılmayacak durumda ise hemen Türkiye'ye gönderiyoruz" dedi.

İLAÇ VE EKİPMAN YOK
Hastane müdürü sözlerine şöyle devam etti: "Biz her ne kadar elimizden geleni yapsak da kapasitemiz yetersiz. İlaç ve ekipman takviyesi lazım. Ameliyathanemizin kapasitesi yetersiz. Röntgen cihazımız yok. Her şeye rağmen buradan ayrılmayacağız. Her bir canın hayatta kalması için mücadele edeceğiz."

BEBEK ÖLDÜRDÜLER
Öte yandan Esad birlikleri ve Rusya'nın açtığı ateş sonucu, önceki gece bir bebek öldü. Rejim helikopterleri, İdlib'in güneyindeki Hobait köyüne 60 varil bomba attı. 1 genç kız hayatını kaybetti. Latamne beldesinde ise bir hastane daha vuruldu, ölen ya da yaralanan olmadı. Rusya'nın "Sivilleri hedef almıyoruz. Hedef El Kaide" açıklamasına rağmen son 3 günde 29 sivil öldü. 3 günde 3 hastane ve 2 sivil savunma merkezi vuruldu.
Hastanede, böyle bir ortamda 2 gün önce dünyaya gelen bebeğe, ailesi gelecek güzel günlere olan inancı yitirmemek için 'Umut' adını vermiş..

Anahtar Kelimeler:

savas hastanesi besar esad halep idlib

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
van egitim ve arastirma hastanesi saglik turizmiUmut pusa istanbul 112Hüseyin Topşir tıp fakültesi azerbaycan giresun belediyesi sualti arama kurtarmamedula işyeri hekimi manuel reçete manami ito keman virtuozuescrs oftalmoloji goz bilimi acriva trinova dr. marko hawlinaateş şendil eğitim ibrahim erbozok üniversitesi akademik ilan tıp fakültesi suni döllenme dr. david smotrichbotoks migrenjinekolojik aciller saglik bakanligi kadin hastaliklariintihar ruh sagliginitelikli cinsel istismaremekli hemşire saglik ekipleri hastane galip cemal golerdr. semih ayanoglu medipol mega universite hastanesi ortopedi ve travmatolojimicroport scientific corporation klinik deneyilac sektoru kpmg blockchainsanofi kagan keklik Medipol Üniversitesi medipol mega universite hastanesikök hücre zekai tahir burak doc. dr. cuneyt taymansavaş hastanesi beşar esad halep idlibhalk sagligi bysd hileli yag imalati aycicek yagiilk yardım acil servis Çağatay Tuğrul Özseçenmemorial qfb turgut aydin taya saglik grububöbrek nakli türk böbrek vakfıdunya goz hastanesi inci goz hastanesisarbon hastaligi Ankara Valiliği salgın hastalık gazze sağlık görevlisi hastane elektrik saglik bakanligi hekimlerde denklik yurtdışı egitim saülık bakanlığı denklik Süleyman Umut Soysal doc. dr. tunc ozdemir
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.