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'Eşcinsellik hastalıktır' dediği için görevinden uzaklaştırılmıştı, O doktorun görevine son verildi!
Almanya’da Karlsruhe’deki Helios kliniğinde kalp damar cerrahı olarak görev yapan Metin Çakır, sosyal medya hesabından, ”Bir hekim olarak eşcinselliğin, transseksüelliğin hastalık olduğunu belirtmek isterim” paylaşımında bulununca hakkında zoruşturma açılmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. Hastane yönetimi Metin Çakır’ın görevine son verdi.
'Eşcinsellik hastalıktır' dediği için görevinden uzaklaştırılmıştı, O doktorun görevine son verildi!
14 Mayıs 2020 17:19 - Birgün
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Tepkiler üzerine tartışma yaratan tweetini silen Metin Çakır’a, başta LGBTİ örgütleri olmak üzere toplumun her kesiminden tepkiler gelmişti. Karlsruhe LGBTİ adına açıklama yapan Axel Hochrein, LGBT’li bireylere doktorun görev yaptığı Helius Kliniğinden tedavi almamaları yönünde çağrı yapmıştı. Hochrein yaptığı açıklamada, “LGBTİ bireylerin ayrımcılığa maruz kalmadan, profesyonel bir tedavi alamayacak olmalarından derin bir rahatsızlık duyuyoruz” demişti.

Helios Kliniği’nden ise olay ardından “20 yıldır hastanemizde görev yapan doktorumuzun geçici olarak görevinden ayrılmasına karar verdik. Tabip odası ile birlikte durumu yeniden inceleyeceğiz” açıklaması yapılmıştı. Klinik adına açıklamalarda bulunan Silke Bentner, “Her türlü çeşitliliğin yanında ve her türlü dışlanmanın ise karşısında yer alıyoruz. Kliniğimiz LGBTİ örgütlenmeler ile görüşmelerde bulunacak. Doktorumuzun açıklamasının Diyanet İşleri Başkanı tarafından Türkiye’de yapılan açıklamalar ile ilgisi olabilir” demişti.

Birgün’ün haberine göre hastane yönetimi, uzaklaştırma kararı ardından yapılan değerlendirmelerle doktorun görevine son verilmesi kararını aldı.

Anahtar Kelimeler:

doktor metin cakir lgbt

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