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Eşdeğer ilaç kullanımı bilgileri Çorum'da karanfil ile paylaşıldı
Çorum'da eşdeğer ilaç kullanımı hakkında halkı bilgilendirmek üzere düzenlenen etkinlikte eczacılar vatandaşlara broşür ve karanfil dağıttı
Eşdeğer ilaç kullanımı bilgileri Çorum'da karanfil ile paylaşıldı
25 Eylül 2018 - AA
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25 Eylül Dünya Eczacılık Günü kutlama etkinlikleri kapsamında, Çorum Eczacılar Odası öncülüğünde Hürriyet Meydanı'nda toplanan eczacılar, vatandaşlara muadil ilaç kullanımının yanlış olmadığını anlattı. 

Eczacı Odası Başkanı Sönmez Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, piyasaya ilk çıkan ilaçla aynı etken maddeyi, aynı miktarda içeren, aynı özelliklere sahip, hasta üzerinde aynı tedaviyi sağladığı yapılan biyoeşdeğerlilik çalışmaları ile kanıtlanmış ilaçları "eşdeğer ilaç" olarak nitelendirdiklerini söyledi. 

Türkiye'de hekimlerin reçeteye etken madde ismini yazamadığı için ilacın ticari ismini yazdığını dile getiren Çalışkan, "Eczacı da reçetede yazılı ilacın piyasada, ya da rafında bulunmaması durumunda hastasının tedavisinin aksamaması için eşdeğer ilacı tercih edebilmektedir. Eczacının eşdeğer ilaç vermesi, devletimiz tarafından kanunen de kendisine yetki olarak verilmiştir. Zaten diğer ülkelerde hekimler hastanın teşhisini koyduktan sonra, tedavisi için gerekli etken maddeyi reçeteye yazmakta, eczacı da kamu yararı ve hasta çıkarını önleyerek eşdeğer olan herhangi bir ticari isimli ilacı hastaya vermektedirler." dedi. 

Bir çok ülkede kamu maliyesi yararı gözetilerek eşdeğer ilaçların desteklenmesinin devlet politikası haline geldiğini aktaran Çalışkan, "Bugünlerde ülkemiz üstünde dış güçler tarafından oynanan oyunları birlik-beraberlik ve milli üretimle bertaraf edeceğimiz aşikar. Sağlık Bakanlığımızın yerli ilaç noktasında bu yönde demeçleri mevcut olup, eşdeğer ilacın desteklenmesi, bir yandan kamu harcamalarında tasarruf sağlarken, bir yandan da uluslararası rekabet gücümüzü arttırıp, ihracat potansiyelimizi arttırmaktadır. Yani eşdeğer ilacı eczacılarımız kadar, hem hekimlerimiz, hem de halkımız sahiplenmelidir. Bu milli bir davadır." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Sağlık İl Müdürü Ömer Sobacı ile eczacılar katıldı. 

Anahtar Kelimeler:

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7
1) yg (dr)
25.09.2018 14:17:40
Eşdeğer ilaç uygulaması tamamen eczacıların daha fazla kazanç elde etmesi için gündeme getirilmektedir. Burada kamunun kazancı olamayacaktır. Zaten kamu en ucuz muadilin parasını ödemektedir. Aradaki fark orijinal ilaç kullanmak isteyen kişilerce ödemektedir. Etkinliğe katılan sağlık müdürü veya eczacılar eve ilaç götürmek gerektiğinde ucuz muadil mi yoksa orijinal ilaç mı götürmekte. 100'e 400 MF veren mi ararsın 100'e 500 MF veren mi ararsın. Etkinliğe katılan sağlık müdürü veya eczacılar bu oranda MF veren ilaçlaradan eve hiç götürdü mü? Orijinal ilaç kullanmaka isteyen ve buna imkanı olan kişilere de saygı duymak gerekir.
People
7
2) Özlem (Sağlık)
25.09.2018 13:59:39
Eşdeğer ilacın doktorla ne ilgisi var, reçete yazılıyor ilacı eczane eşdeğerlerinden birini veriyor.. Milli üretim denmişte, fıkralara konu olcak düzeyde, buğdayı ithal eden zihniyet neyin milli üretimini yapıcak...hiç bir şeyi milli üretimi dayanmayan bir ülkedeyiz..
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