Eşdeğer ilaç kullanımı bilgileri Çorum'da karanfil ile paylaşıldı

25 Eylül Dünya Eczacılık Günü kutlama etkinlikleri kapsamında, Çorum Eczacılar Odası öncülüğünde Hürriyet Meydanı'nda toplanan eczacılar, vatandaşlara muadil ilaç kullanımının yanlış olmadığını anlattı.

Eczacı Odası Başkanı Sönmez Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, piyasaya ilk çıkan ilaçla aynı etken maddeyi, aynı miktarda içeren, aynı özelliklere sahip, hasta üzerinde aynı tedaviyi sağladığı yapılan biyoeşdeğerlilik çalışmaları ile kanıtlanmış ilaçları "eşdeğer ilaç" olarak nitelendirdiklerini söyledi.

Türkiye'de hekimlerin reçeteye etken madde ismini yazamadığı için ilacın ticari ismini yazdığını dile getiren Çalışkan, "Eczacı da reçetede yazılı ilacın piyasada, ya da rafında bulunmaması durumunda hastasının tedavisinin aksamaması için eşdeğer ilacı tercih edebilmektedir. Eczacının eşdeğer ilaç vermesi, devletimiz tarafından kanunen de kendisine yetki olarak verilmiştir. Zaten diğer ülkelerde hekimler hastanın teşhisini koyduktan sonra, tedavisi için gerekli etken maddeyi reçeteye yazmakta, eczacı da kamu yararı ve hasta çıkarını önleyerek eşdeğer olan herhangi bir ticari isimli ilacı hastaya vermektedirler." dedi.

Bir çok ülkede kamu maliyesi yararı gözetilerek eşdeğer ilaçların desteklenmesinin devlet politikası haline geldiğini aktaran Çalışkan, "Bugünlerde ülkemiz üstünde dış güçler tarafından oynanan oyunları birlik-beraberlik ve milli üretimle bertaraf edeceğimiz aşikar. Sağlık Bakanlığımızın yerli ilaç noktasında bu yönde demeçleri mevcut olup, eşdeğer ilacın desteklenmesi, bir yandan kamu harcamalarında tasarruf sağlarken, bir yandan da uluslararası rekabet gücümüzü arttırıp, ihracat potansiyelimizi arttırmaktadır. Yani eşdeğer ilacı eczacılarımız kadar, hem hekimlerimiz, hem de halkımız sahiplenmelidir. Bu milli bir davadır." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Sağlık İl Müdürü Ömer Sobacı ile eczacılar katıldı.