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Eşi, Kenan Işık'ın sağlık durumunu paylaştı
Eşi Kenan Işık'ın sağlık durumunu anlatan Beril Işık, 'Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor' dedi
Eşi, Kenan Işık'ın sağlık durumunu paylaştı
20 Ocak 2020 -
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2014 yılında saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu düşen ve başını yere vuran ünlü sunucu Kenan Işık, olay sonrası ameliyata alınmış ve 3,5 saatlik operasyonun ardından yoğun bakıma alınmıştı. Almanya'da da tedavi gören Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili uzun zamandır haber alınamıyordu.

Bir televizyon programında Cengiz Semercioğlu, Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili olarak eşi Beril Işık'ın paylaştığı mesajını aktardı. Beril Işık o mesajda şu ifadelere yer verdi;

"Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."

Anahtar Kelimeler:

kenan isik saglik beril isik

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People
3
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
20.01.2020 15:46:02
6 yıldır gidilen mesafeye bakıyorum, bir de benzer durumda olan diğer hastalara. Vatanında daha mı iyi olurdu diye otomatikman bir düşünce beliriyor.
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