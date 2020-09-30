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Eşi tarafından vurulan kadına müdahale etti: İyi ki varsın Dr. Oktay...
Bursa'nın Gemlik ilçesinde eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadını olay yerinden geçen operatör doktor kurtardı. Yaralı kadına tampon yapıp kanı durduran doktor hastanedeki diğer doktor arkadaşına da bilgi verip kapıda hastayı beklemesini istedi. O anlar saniye saniye bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Eşi tarafından vurulan kadına müdahale etti: İyi ki varsın Dr. Oktay...
30 Eylül 2020 00:03 -
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BURSA-Edinilen bilgiye göre, olay Hisar Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 60 yaşındaki alkollü İrfan G. sokak ortasında karşılaştığı 55 yaşındaki eşi Tülin G. ile tartışmaya başladı.

Tartışma sonrası İrfan G., silahla eşini göğsünden, silahla vurup ağır yaraladı. Olay yerinden uzaklaşmak isteyen zanlı vatandaşların yardımıyla kısa sürede müdahale eden polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yerde yatan yaralı Tülin G.'in imdadına o sırada otomobiliyle oradan geçen Gemlik Devlet Hastanesinde görevli operatör doktor Oktay Şener yetişti.

Talihsiz kadının yarasına eliyle tampon yaparak kanı durduran doktor yanında bulunan eşine telefonla 112 aratarak bulunduğu bölgeyi ve yaralının durumu hakkında bilgi verdi. Daha sonra Gemlik Devlet Hastanesi'ni de aratan kahraman doktor, meslektaşı Muhammed Buğra Çeker'in ismini verip o doktorunda hastane kapısına çıkıp yaralıyı karşılamasını istedi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri doktor Oktay Şener'den bilgi aldıktan sonra yaralıyı Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan kadının tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:

bursa doktor oktay sener

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