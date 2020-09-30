Eşi tarafından vurulan kadına müdahale etti: İyi ki varsın Dr. Oktay...

Bursa'nın Gemlik ilçesinde eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadını olay yerinden geçen operatör doktor kurtardı. Yaralı kadına tampon yapıp kanı durduran doktor hastanedeki diğer doktor arkadaşına da bilgi verip kapıda hastayı beklemesini istedi. O anlar saniye saniye bir vatandaş tarafından kaydedildi.

30 Eylül 2020 00:03 -