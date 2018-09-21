Eşine ilaç yazdırmasına izin verilmeyen şahıs Aile Sağlığı Merkezine baltayla saldırdı

Gebze İnönü Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Aile Hekimi S.E ilaç yazdırmak için müracaat eden Nermin E. isimli bayan yazdırmak istediği ilacı, kendisinin geçmiş de hiç kullanmadığı sistem üzerinde tespit etti. Aile Hekimi S.E başkasının ilacını kendisi üzerine yazdırmak isteyen Nermin E.’ye başkasının ilacını kendi üzerine yazdıramayacağını bunun suç unsuru olduğunu hastanın kendisi geldiği takdirde muayenesi yapılıp gerekli ilaçların yazılacağı izah etti. Nermin E. Yazdırmak istediği İlacın eşi Ergül E.’ye ait olduğunu söyleyip yazılmasını istedi.

EŞİYLE BİRLİKTE GELDİ

Özgür Kocaeli'nin haberine göre Aile Hekimi S.E. ilaçların eşine ait olsa dahi hastanın muayene edilmeden ilaç yazılamayacağı Nermin E.’ye anlattı. Bunun üzerine Nermin E. ASM’den ayrıldı. Kısa bir süre sonra Nermin E.’nin eşi Ergül E. elinde balta ile Aile Sağlığı Merkezine gelerek balta ile Aile Hekimi S.E.’nın görev yaptığı odanın kapsını kırma girişiminde bulundu, monitörü kırıp, kapının çelik kasası baltanın darbeleri ile parçaladı. Hastaların sıra numarası almış olduğu monitörün çekil kasasıda darbe girişiminden nasibini alarak ezildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

ASM’de etrafa hakaret ve küfür ve tehditler yağdıran Ergül E. Hastalara ve ASM’de görevli personele korku dolu dakikalar yaşattı. Daha sonra ASM’yi terk etti. Yaşanan Korku dolu dakikalardan sonra Aile Hekim S.E beyaz kot verdi. Olay kolluk kuvvetleri müdahale ederek ASM’deki olaylara sebebiyet veren Ergül E. Kısa süre içerisinde yakalandı. Sanık Ergül E. Daha önceden işlemiş olduğu suçlar olduğu için tutuklu yargılanmak üzere ceza evine gönderdi.

ÇEKER BİLGİ ALDI

Türk Sağlık Sen Şube Başkanı ve Türkiye Kamu Sen Kocaeli İl Temsilcisi Ömer Çeker, Kocaeli Aile Hekimi Derneği Başkan Yardımcısı Sarper Ünal ile birlikte görevi başında baltalı saldırıya uğrayan Gebze İnönü ASM çalışanlarını ve Aile Hekimi S.E'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Üzücü olay hakkında bilgi aldı.

SAĞLIKTA TERÖR

Daha sonra Gebze İnönü ASM önünde açıklamada bulunan Çeker; “ASM’de görevi başında hastalara şifa dağıtan Aile Hekimi S.E karşı yapılan baltalı saldırıyı Türk Sağlık Sen olarak kınıyorum” dedi. Çeker; “Vatandaş sağlık çalışanına şiddet uygulamayı bir hak olarak gördüğü süreci yaşamaktayız. Sağlık çalışanları görevleri başında tedirginler, Akşam eve sağ veya darp edilmeden dönebilir miyim kaygısı ile görevlerini ifa etmeye çalışmaktadırlar. Bu tedirginlik hizmet kalitesine de etki etmektedir. Sağlık da yaşanan bu sıkıntılı sürece artık sağlıkta şiddet demek doğru değildir. Bunun adı düpedüz Sağlıkta TERÖR’dür” şeklinde konuştu.

ÇALIŞANLARIN YANINDAYIZ

Açıklamalarını sürdüren Çeker şunları söyledi: “Yetkililer artık bu şiddete dur diyecek yasaları biran önce çıkarmalıdırlar. Görevi başında sağlık çalışanına saldırıya şiddet uygulayanlar uzun süre kamu hizmetlerinden faydalanamamalı. Tutuklu yargılanmalı, ağır para cezasına çarptırılmalıdır. Bu ve buna benzer caydırıcı tedbirler alındığı takdirde sağlıktaki şiddet son bulacaktır. Sağlık daki şiddet mağduru Aile Hekimi S.E ve ASM çalışanlarına geçmiş olsun. Diyen Çeker; Sendika olarak Hekim arkadaşımızın ve ASM VE Sağlık çalışanlarının yanındayız. Konunun takipçisi olacağız” Kaynak: Gözü dönen adam sağlık ocağına baltayla daldı!