SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Eşine ilaç yazdırmasına izin verilmeyen şahıs Aile Sağlığı Merkezine baltayla saldırdı
Gebze İnönü ASM’de eşinin üzerinden ilaç yazdırmasına izin verilmeyen Nermin E. eşi Ergül E. birlikte tekrar sağlık ocağına geldi. Ergül E. sağlık ocağına baltalı saldırıda bulundu Kaynak: Gözü dönen adam sağlık ocağına baltayla daldı!
Eşine ilaç yazdırmasına izin verilmeyen şahıs Aile Sağlığı Merkezine baltayla saldırdı
21 Eylül 2018 - Özgür Kocaeli
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Gebze İnönü Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Aile Hekimi S.E ilaç yazdırmak için müracaat eden Nermin E. isimli bayan yazdırmak istediği ilacı, kendisinin geçmiş de hiç kullanmadığı sistem üzerinde tespit etti. Aile Hekimi S.E başkasının ilacını kendisi üzerine yazdırmak isteyen Nermin E.’ye başkasının ilacını kendi üzerine yazdıramayacağını bunun suç unsuru olduğunu hastanın kendisi geldiği takdirde muayenesi yapılıp gerekli ilaçların yazılacağı izah etti. Nermin E. Yazdırmak istediği İlacın eşi Ergül E.’ye ait olduğunu söyleyip yazılmasını istedi.

EŞİYLE BİRLİKTE GELDİ

Özgür Kocaeli'nin haberine göre Aile Hekimi S.E. ilaçların eşine ait olsa dahi hastanın muayene edilmeden ilaç yazılamayacağı Nermin E.’ye anlattı. Bunun üzerine Nermin E. ASM’den ayrıldı. Kısa bir süre sonra Nermin E.’nin eşi Ergül E. elinde balta ile Aile Sağlığı Merkezine gelerek balta ile Aile Hekimi S.E.’nın görev yaptığı odanın kapsını kırma girişiminde bulundu, monitörü kırıp, kapının çelik kasası baltanın darbeleri ile parçaladı. Hastaların sıra numarası almış olduğu monitörün çekil kasasıda darbe girişiminden nasibini alarak ezildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

ASM’de etrafa hakaret ve küfür ve tehditler yağdıran Ergül E. Hastalara ve ASM’de görevli personele korku dolu dakikalar yaşattı. Daha sonra ASM’yi terk etti. Yaşanan Korku dolu dakikalardan sonra Aile Hekim S.E beyaz kot verdi. Olay kolluk kuvvetleri müdahale ederek ASM’deki olaylara sebebiyet veren Ergül E. Kısa süre içerisinde yakalandı. Sanık Ergül E. Daha önceden işlemiş olduğu suçlar olduğu için tutuklu yargılanmak üzere ceza evine gönderdi.

ÇEKER BİLGİ ALDI

Türk Sağlık Sen Şube Başkanı ve Türkiye Kamu Sen Kocaeli İl Temsilcisi Ömer Çeker, Kocaeli Aile Hekimi Derneği Başkan Yardımcısı Sarper Ünal ile birlikte görevi başında baltalı saldırıya uğrayan Gebze İnönü ASM çalışanlarını ve Aile Hekimi S.E'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Üzücü olay hakkında bilgi aldı.

SAĞLIKTA TERÖR

Daha sonra Gebze İnönü ASM önünde açıklamada bulunan Çeker; “ASM’de görevi başında hastalara şifa dağıtan Aile Hekimi S.E karşı yapılan baltalı saldırıyı Türk Sağlık Sen olarak kınıyorum” dedi. Çeker; “Vatandaş sağlık çalışanına şiddet uygulamayı bir hak olarak gördüğü süreci yaşamaktayız. Sağlık çalışanları görevleri başında tedirginler, Akşam eve sağ veya darp edilmeden dönebilir miyim kaygısı ile görevlerini ifa etmeye çalışmaktadırlar. Bu tedirginlik hizmet kalitesine de etki etmektedir. Sağlık da yaşanan bu sıkıntılı sürece artık sağlıkta şiddet demek doğru değildir. Bunun adı düpedüz Sağlıkta TERÖR’dür” şeklinde konuştu.

ÇALIŞANLARIN YANINDAYIZ

Açıklamalarını sürdüren Çeker şunları söyledi: “Yetkililer artık bu şiddete dur diyecek yasaları biran önce çıkarmalıdırlar. Görevi başında sağlık çalışanına saldırıya şiddet uygulayanlar uzun süre kamu hizmetlerinden faydalanamamalı. Tutuklu yargılanmalı, ağır para cezasına çarptırılmalıdır. Bu ve buna benzer caydırıcı tedbirler alındığı takdirde sağlıktaki şiddet son bulacaktır. Sağlık daki şiddet mağduru Aile Hekimi S.E ve ASM çalışanlarına geçmiş olsun. Diyen Çeker; Sendika olarak Hekim arkadaşımızın ve ASM VE Sağlık çalışanlarının yanındayız. Konunun takipçisi olacağız” Kaynak: Gözü dönen adam sağlık ocağına baltayla daldı! 

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet kocaeli aile hekimi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
12
1) Ahmet Taha (Uzman Hekim)
21.09.2018 16:48:24
"Sanık Ergül E. Daha önceden işlemiş olduğu suçlar olduğu için tutuklu yargılanmak üzere ceza evine gönderdi" denmiş haberde. Acaba daha önce işlediği suçlar olmasaydı, baltayla saldırmasına rağmen yine serbest mi bırakılacaktı?
People
3
2) ali aslan (dr)
21.09.2018 15:45:42
hahahha balta ile saldırı.sanırım kendini ameraknın fethinde sanıyor.zagor...
People
30
3) ACİL (pratisyen)
21.09.2018 14:18:20
hastayı görmeden ilaç yazmak suçtur fakat sağlık bakanlığı bunu da teşvik etmektedir.hasta memnuniyeti adı altında hastayı görmeden ilaçlar yazılmaktadır.sağlık bakanlığı doktorları üzmektedir.her gün saldırı ve şiddet vardır.yeter artık,sağlık bakanlığı.
People
27
4) Halit (Hekim)
21.09.2018 14:15:01
Balta ne yaa, hangi çağdayız, yok mu şöyle roketatar fln...
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
obezite prof. dr. halil coskunhekim doc. dr. mustafa emiroglu gulumseme egitmeni psikolog kutay urkmenFetö soruşturması PDY hekim felç egzersiz onkoloji kanser prostat meme kanseri malpraktis Adana aile sağlığı merkezi diyetisyen asm sağlıkta şiddet kocaeli aile hekimimenemen derya uludüz diyetisyenfethi sekin hastanesi adli psikiyatrik hastanehemşirelik fakülteleri dekanlar konseyi hemşire sağlık çalışanı prof. dr. ersi abaci kalfoglu adli genetik turkiye klinikleri adli tip ozel sayisialzheimer nöroloji cerrahpaşa ender vaka doktor hekim kaplumbağabir kitap da senden olsun kitap okuma alışkanlığı saglik sen Sinan Kuluöztürkgebelik tıp literatürü mol gebelikaile hekimleri sağlıkta şiddet sağlık bakanı fahrettin koca
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.