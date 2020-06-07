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Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. İsmail Balcıoğlu, kendi eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştirerek, bebeğini kucağına aldı. Doktor baba, hem çocuğunun doğması hem de başarılı bir operasyon gerçekleştirmesi nedeniyle çifte mutluluk yaşadı.
Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı
07 Haziran 2020 12:11 -
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Samsun Fatsa'da özel bir hastanenin başhekimi olan Opr. Dr. İsmail Balcıoğlu, 5 yıl aradan sonra çifte mutluluk yaşadı. Uzun yıllar Fatsa ve çevre ilçelerde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak anne adaylarının en mutlu günlerine tanıklık eden Opr. Dr. Balcıoğlu, kendi eşinin sezaryen ameliyatını yaptı. Başarılı bir şekilde tamamlanan operasyon sonrası sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kız bebeğine Belinay ismi verildi.

"ALLAH TÜM MESLEKTAŞLARIMIZA BU DUYGUYU YAŞATSIN"
Aynı gün içerisinde hem başarılı bir ameliyat gerçekleştiren hem de yavrusunu kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Opr. Dr. İsmail Balcıoğlu, böylesi bir mutluluğun herkese nasip olması temennisinde bulundu.

Opr. Dr. Balcıoğlu, "Uzun yıllar özellikle anne adaylarımızın en mutlu günlerinde yanlarında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada hastalarımız ile aile ortamında yakından ilgileniyoruz. Ben de kendi eşimin ameliyatını, diğer bütün hastalarımıza ve anne adaylarına karşı yürüttüğümüz titizlik ile gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Yıllar sonra gerçekleştirdiğim sezaryen ameliyatı ile kendi çocuğumu kucağıma aldım. Allah tüm meslektaşlarımıza bu duyguyu yaşatsın" dedi.

Anahtar Kelimeler:

samsun dogum dr ismail balcioglu

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