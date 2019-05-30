Eski başhekim beyin kanaması geçirdi... Hava ambulansı ile sevk edildi

Alınan bilgiye göre, Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi eski Başhekimi Uğur Demirel, sabah saatlerinde evinde beyin kanaması geçirdi.
Demirel, ailesinin çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Demirel, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansı ile Konya'ya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Demirel’in sevki sırasında hastane çalışanlarının oldukça üzgün oldukları görüldü.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|30/05-31/05
|5.Nadir Görülen Hastalıklar Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|İSTA
|26/05-01/06
|Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019
|ACİL TIP
|ANTA
|12/06-14/06
|37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|13/06-15/06
|9. Solunum Zirvesi
|GÖĞÜS...
|ISPA
|14/06-15/06
|MEDÜLLOBLASTOMA SEMPOZYUMU
|MULTİDİSİ...
|ADAN
|14/06-16/06
|11. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu (UVHS)
|ENFEKSİYO...
|AFYO
|15/06-16/06
|5. Kanserde Destek Tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu
|TIBBİ...
|ADAN