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Eski başhekim görevinden ayrıldıktan 3 yıl sonra vefat etti
Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2014-2016 yılında başhekimlik görevi üstlenen Opr. Dr. Murat Kolikpınar vefat etti
Eski başhekim görevinden ayrıldıktan 3 yıl sonra vefat etti
21 Ocak 2019 -
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Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada Opr. Dr. Murat Kolikpınar'ın vefat ettiği bildirildi. Yapılan açıklamada Kolikpınar'ın yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına baş sağlığı dilendi. 

Hastaneden yapılan açıklama şu şekilde: 

"1951 Erzurum doğumlu Opr. Dr. Murat Kolikpınar, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 1982 de mezun oldu. 1989 Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden Göz Hastalıkları ihtisasını tamamladı.2000 Yılında Giresun SSK Hastanesinde göreve başlayan Opr. Dr. Murat Kolikpınar aynı hastanede Başhekim Yardımcılığı yapmıştır.

2014 yılında hastanemiz Başhekim görevine başlamış 2016 yılında bu görevden hastanemizden emekli olarak ayrılmıştır.

Kendisine yüce Allah'tan Rahmet yakınlarına, ve biz çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz.

Allah Rahmet Eylesin."

Anahtar Kelimeler:

bashekim murat kolikpinar giresun universitesi

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