Eski borçları ödeyecek Maliye Bakanlığı, Üniversite hastanelerinin borçlarına kalıcı çözüm arıyor

Ağbal, AA muhabirine, kamu üniversite hastanelerinin 2017 sonu itibarıyla birikmiş ilaç, tıbbi cihaz ve sarf malzemesi borçlarının Maliye Bakanlığınca ödenmesine yönelik düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Üniversite hastanelerinin söz konusu borçlarının, hem bu malzemeleri satan firmalar hem de hastaneler açısından önemli bir sorun haline geldiğine işaret eden Ağbal, bunun üzerine, borçların Bakanlıkça ödenmesine yönelik yasal düzenleme yaptıklarını söyledi.

Ağbal, yasal düzenlemenin ardından konuya yönelik olarak bir Bakanlar Kurulu kararı çıkarılacağını bildirerek, bu kararla, alacağını tahsil etmek isteyen firmalardan, belirli oranlarda iskonto talep edileceğini söyledi. İskonto yapmak istemeyen firmaların, kanundan yararlanmadan, alacaklarını vadesi geldiğinde tahsil edebileceğini aktaran Ağbal, "İşletmeler ilaç, tıbbi malzeme ve sarf malzemesini satarken, geç ödeme nedeniyle fiyatlara vade farkı eklemişler. Bakanlık olarak bir anda bu parayı ödeyeceğimiz için vade farkından gelen kısmın iskonto olarak ödemelere yansıması lazım. Piyasanın da bunu kabul edeceğini düşünüyorum. Hakkaniyete uygun olması lazım, devletin kaynaklarını kullanırken dikkatli olmamız lazım." diye konuştu.

İskonto oranlarını belirlerken ilgili sektörlerle istişarede bulunduklarını ifade eden Ağbal, Bakanlar Kurulu kararıyla ürüne ve vadeye göre ayrı ayrı iskonto oranı belirleneceğinin altını çizdi.

Ağbal, bu düzenlemeleri yaparak birikmiş borçların ödemelerini hızlı şekilde yapmak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bakanlar Kurulu kararının ardından, alacaklı olan firmalar 1 ay içinde hastanelere başvuracak. Üniversite hastaneleri de bunlara ilişkin talepleri toplayıp liste oluşturacak ve bu listeler 15 gün içinde bize gönderilecek. Kanuna göre Bakanlık olarak biz de bu listelere göre oluşacak rakamın ödemesini en geç 1 ay içinde yapacağız. Ancak biz bekletmeyiz, listeler bize gelir gelmez hemen ödeme yapacağız. Para hastanelere aktarılacak, burada da ödemeler 5 gün içinde yapılacak. Bunun önemli bir kısmı 2017'den kalan borçlar, az bir kısmı diğer yıllardan kalan borçlar. Çok az da olsa 2014'e kadar giden borçlar da var. Belli tarihten önceki borçlardan iskonto istememek lazım. Önemli olan şu, ne firmaları zarara uğratan oran belirleyelim ne de kamu gereksiz yere bir kuruş fazla ödesin."

- "Yapısal tedbirler alınacak"

Ağbal, üniversite hastanelerinin yeniden benzer borçları biriktirmemesi için de yapısal tedbirler üzerinde çalıştıklarını belirterek, bu hastanelerin yeniden yapılandırılması, katlanılan birtakım giderlerin özel bütçeden karşılanması, Sosyal Güvenlik Kurumuyla yapılan sözleşmelerin gözden geçirilmesi gibi birçok tedbir alacaklarını dile getirdi.

Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sağlık, Maliye ve Kalkınma bakanlıkları olarak benzer sorunun bir daha oluşmaması için çalışma yaptıklarını bildiren Ağbal, "Bazı tedbirler kanun değişikliği, bazıları Bakanlar Kurulu kararı, bazısı ise idari karar gerektiriyor. Bu konuyla ilgili bütüncül bir paketi yakın bir zamanda karara bağlayıp o konuda da adımları atacağız. Yapısal çözüm üretmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ağbal, sağlık hizmeti gibi sağlık eğitiminin de önemine işaret ederek, kamu üniversite hastanelerinin eğitim kaynaklı, bilimsel araştırma ve yatırım ihtiyaçlarının özel bütçe üzerinden karşılanması gerektiğini söyledi.