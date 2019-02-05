SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Eski cumhurbaşkanının doktoruna 7,5 yıl hapis cezası verildi
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün doktoru ve eski Cumhurbaşkanlığı Sağlık Müdürü Sedat Caner'e, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Eski cumhurbaşkanının doktoruna 7,5 yıl hapis cezası verildi
05 Şubat 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Caner hakkında açılan dava karara bağlandı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sonunda Caner'i, FETÖ kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme hükümle birlikte, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir karakola imza verme şartıyla tutuklu sanık Caner'in tahliyesini kararlaştırdı.

Caner'in, iddianamede ve Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki görüşünde de "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

İddianamede, Caner'in, 2012-2015 arasında 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün doktoru ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Müdürü olarak çalıştığı, İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesinde görev yaparken, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihracına karar verildiği belirtilmişti.

Caner'in, adına kayıtlı GSM hattı ile FETÖ'nün tepe yönetiminde yer alan Tuncay Delibaşı ve Hamdi Akın İpek ile yoğun telefon görüşmesi ve mesaj trafiği olduğuna yer verilen iddianamede, sanığın, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısının ardından Bank Asya'daki hesabını artırdığı ve ByLock kullandığı da kaydedilmişti.

Anahtar Kelimeler:

saglik muduru sedat caner abdullah gul

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe Dünya Sağlık Örgütü Adıyaman Üniversitesi sağlıkta şiddet Serdar Oltdiyabet şeker hastalığı safra kesesi Sağlık Bakanlığı ecza deposuSağlık Müdürü Sedat Caner Abdullah Gül yan dal uzmanı İstanbul Tabip Odasıbeyaz kod Türk Tabipler Birliği Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Bediha Salnur acil hizmetler Kanser Araştırma Kararlıyım ve yapacağım tezer kutluk Gazze El-Mizan ilaçBakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Ebru Turhan Gazi Yaşargil Hastanesi kanser ilacı Onkoloji Gaziantep Üniversitesikarbonmonoksit Berrin Tosmur Şahinkanser dünya kanser günü Dünya Sağlık ÖrgütüDünya Sağlık Örgütü WHOSağlık Bakanlığı Sağlık Personeli
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.