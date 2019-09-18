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Eski DSÖ çalışanından uyarı: 36 saat içinde 80 milyon kişiyi öldürebilir
İspanyol gribi 1918-1920 tarihleri arasında 50 milyon kişinin ölümüne yol açmıştı. Peki benzer bir virüs günümüz dünyasında nelere yol açabilir? Bu sorunun cevabı Eski Dünya Sağlık Örgütü çalışanından geldi
Eski DSÖ çalışanından uyarı: 36 saat içinde 80 milyon kişiyi öldürebilir
18 Eylül 2019 - NTV
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NTV'de yer alan habere göre; eski Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çalışanlarının aralarında bulunduğu 15 kişiden oluşan bir ekip tarafından hazırlanan rapor gezegenimizin küresel bir salgına karşı ne kadar hazırlıksız olduğunu gözler önüne seriyor.

Söz konusu rapora göre, grip benzeri bir salgın 36 saat içerisinde dünya genelinde 50 ila 80 milyon kişiyi öldürebilir.

Aynı raporda İspanyol gribi benzeri bir salgının dünya ekonomisinin yüzde 5 küçülmesine ve sosyal kaosa yol açacağı uyarısının da altı çizildi.

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