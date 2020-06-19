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Eski DSÖ Genel Direktöründen Çin'in Kovid-19 konusunda DSÖ'yü geç bilgilendirdiği eleştirisi
Eski Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Brundtland, Kovid-19 ilk ortaya çıktığında Çin'in örgüte geç bilgi verdiğini belirterek, "Kovid-19, Çin'den dünyanın birçok bölgesine muhtemelen aralık ve ocak başında yayıldı." dedi.
Eski DSÖ Genel Direktöründen Çin'in Kovid-19 konusunda DSÖ'yü geç bilgilendirdiği eleştirisi
19 Haziran 2020 18:04 - AA
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1998-2003'te DSÖ Genel Direktörlüğünü yürüten ve 1981'de Norveç'in ilk kadın başbakanı seçilen  Gro Harlem Brundtland, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliğinin (ACANU) video konferans yöntemiyle düzenlediği bir etkinlikte bir konuşma yaptı. 

Brundtland, Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) salgınının Çin'de kendi döneminde ortaya çıktığına anımsatarak, "Çin, ben de dahil DSÖ ile konuşmayı reddettiği SARS deneyiminden belki bir şeyler öğrenmiştir." ifadesini kullandı.

Kovid-19'un enfekte olma özelliğinin SARS'dan çok daha kötü olduğunu vurgulayan Brundtland, virüsün "dramatik" bir şekilde çok erken yayılmaya başladığını dile getirdi.

Brundtland, Çin'in, SARS'a göre bu kez daha iyi hareket etmiş olabileceğini savunarak, bu ülkenin Kovid-19'un DNA'sını DSÖ ile paylaşmasını da buna örnek gösterdi.

"Gelecekte tüm gerçekler ortaya çıkacaktır"
Tüm bunlara rağmen Çin'in virüse ilişkin DSÖ'ye bilgi vermekte günler, hatta haftalarca geç kaldığına inandığını vurgulayan Brundtland, şunları kaydetti:

"Kovid-19, Çin'den dünyanın birçok bölgesine muhtemelen aralık ve ocak başında yayıldı. Böylesine bir virüsün bir günde bile binlerce yeni vaka oluşturduğunu söylediğim için üzgünüm. Yani bir günlük gecikme dahi gerçekten ciddi bir soru işareti. Gelecekte bu değerlendirme yapıldığında tüm bu gerçekler ortaya çıkacaktır."

Brundtland, bir soru üzerine, ABD'nin DSÖ'den ayrılma kararına tepki göstererek, "Mevcut ABD yönetimi, 2017'den beri BM'ye ve çok taraflı sisteme derin ve kalıcı hasarlar verdi." iddiasında bulundu.


 

Anahtar Kelimeler:

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