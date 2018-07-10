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Eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan veda ediyor
Yeni kabinede yeni Sağlık Bakanı olarak Dr. Fahrettin Koca atandı. Eski sağlık bakanı Ahmet Demircan twitter üzerinde veda etti.
Eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan veda ediyor
10 Temmuz 2018 - MEDİMAGAZİN
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Yeni kabinenin belirlenmesi üzerinde Ahmet Demircan twitter üzerinden görev yaptığı süre boyunca yanında yer alan çalışma arkadaşlarına ve başbakan, cumhurbaşkanına teşekkürlerini ileterek görevine veda etti. 

Ahmet Demircan'ın twitter üzerinden paylaşımları: 

 

Bugün saat 5'te devir teslim töreni ile Ahmet Demircan görevini Dr. Fahrettin Koca'ya teslim edecek. 

 

Anahtar Kelimeler:

ahmet demircan yeni kabine saglik bakani

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24
1) ZEKİ CAN (CERRAH PİZZACI)
10.07.2018 14:31:14
Sendende bir hayır görmedik bakanım....emekli maaşlarının üzerine bir nebze eğilmediniz.....çok yazık çok.............
People
24
2) Ufuk engin (Uzman doktor)
10.07.2018 13:38:39
En komigi vicdani olarak rahat oldugunu soyledigi cümle...hakkimi helal etmiyorum..
People
55
3) Dr.Cevdett (Cerrah)
10.07.2018 11:41:48
Bir dönem daha kapandı. Ahmet Demircan'dan meslektaş olarak göreve başladığında gerçekten ümitliydim ama ümitler yine boşa çıktı. Halbuki istediğimiz şeyler öyle abuk-subuk şeyler değildi.
1) Yok edilen mesleki onur ve saygınlığımız.
2)Kariyerimize uygun, hakim-savcılar kadar TEMEL MAAŞ.
3)Emeklilik ücretlerinin 2500-2900 tl değilde 5-6000 tl olması.
4)Yıpranma payımızın verilmesi.
5) Sağlıkta şiddete sıfır tolerans.
Yeni bakanımız bunları yapar mı? BAŞKANIMIZ derse eminim yapar.
People
27
4) MSERDAR (op.dr.)
10.07.2018 10:39:53
Ben 30 yıl çalışıp emekli olan bir uzman doktor olarak hakkımı helal etmiyorum.
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