Eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan veda ediyor

Yeni kabinenin belirlenmesi üzerinde Ahmet Demircan twitter üzerinden görev yaptığı süre boyunca yanında yer alan çalışma arkadaşlarına ve başbakan, cumhurbaşkanına teşekkürlerini ileterek görevine veda etti.

Ahmet Demircan'ın twitter üzerinden paylaşımları:

Bugün saat 5'te devir teslim töreni ile Ahmet Demircan görevini Dr. Fahrettin Koca'ya teslim edecek.