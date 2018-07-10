Eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan veda ediyor

Yeni kabinenin belirlenmesi üzerinde Ahmet Demircan twitter üzerinden görev yaptığı süre boyunca yanında yer alan çalışma arkadaşlarına ve başbakan, cumhurbaşkanına teşekkürlerini ileterek görevine veda etti.
Ahmet Demircan'ın twitter üzerinden paylaşımları:
Bugün saat 5'te devir teslim töreni ile Ahmet Demircan görevini Dr. Fahrettin Koca'ya teslim edecek.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|12/07-15/07
|AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi 2018
|BESLENME...
|ANKA
|07/09-09/09
|1. Uluslararası Katılımlı Dental ve Oral Enfeksiyonlar Kongresi
|DİŞ...
|SAKA
|06/09-09/09
|6. Uluslararası Ürojinekoloji Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|08/09-09/09
|JİNEKOLOJİK MALİGNİTELER KURSU
|KADIN...
|İZMİ
|14/09-15/09
|Genç Alerjistler ile Alerjide Yenilikler Sempozyumu
|DERMATOLOJİ
|İZMİ
|13/09-16/09
|2.Türkiye İnme Akademisi
|NÖROLOJİ
|İSTA
|15/09-16/09
|5. Sivas Romatoloji Günleri
|ROMATOLOJİ
|SİVA