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Eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın acı günü
AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan'ın 70 yaşında yaşamını yitiren ablası Mumine Yasil, son yolculuğuna uğurlandı.
Eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın acı günü
15 Mart 2019 - AA
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Geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Mümine Yasil'in cenazesi, evinde helallik alındıktan sonra Büyük Cami'ye getirildi.

Cuma namazınını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yasil'in cenazesi, Tekkeköy ilçesi  Kutlukent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Milletvekili Demircan ve Yasil'in yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Yusuf Ziya Yılmaz ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta ile belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
 

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani ahmet demircan mumine yasil

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