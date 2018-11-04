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Eski Sağlık Bakanı Karakuyu hayatını kaybetti
Eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. İsmail Karakuyu tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Eski Sağlık Bakanı Karakuyu hayatını kaybetti
04 Kasım 2018 -
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Sağlık eski Bakanı Prof. Dr. İsmail Karakuyu (68), kanser tedavisi gördüğü Ankara'daki hastanede yaşamını yitirdi. Karakuyu'nun yarın memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.
Sağlık eski Bakanı, evli ve 2 çocuk babası İsmail Karakuyu, bir süredir tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede bugün saat 11.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Karakuyu, 19 ve 20. dönemde Doğru Yol Partisi'nden (DYP) Kütahya milletvekilliği yaptı. 20. dönem milletvekilliği esnasında kısa bir süre Sağlık Bakanlığı görevinde de bulundu. Karakuyu'nun cenazesinin yarın memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.

İSMAİL KARAKUYU KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Doktorasını tamamladı. Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeliği ve Dekan Yardımcılığı, 19., 20. ve 21. Dönem Kütahya Milletvekilliği ile Sağlık Bakanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babasıydı.

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