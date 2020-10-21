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Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş beyin kanaması geçirdi
Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş beyin kanaması geçirdi
21 Ekim 2020 12:58 -
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Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınan Osman Durmuş'un, sabah saatlerinde beyin kanaması geçirdiği, ambulansla hastaneye getirildiği belirtildi. 

Yoğun bakım servisinde tutulan Osman Durmuş'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

 

Anahtar Kelimeler:

osman durmus

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21
1) ömer hayyam (op.dr)
21.10.2020 14:24:43
geçmiş olsun ama neden acıbadem...sistemini yarattıkları, devlet hastaneleri ,... niye değil...
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