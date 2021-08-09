Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz hayatını kaybetti

Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz
Ağrı'dan dört dönem milletvekilliği yapmış olan eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz Ankara'da tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybetti.
Yaşar Eryılmaz kimdir?
Yaşar Eryılmaz, 10 Haziran 1944'de Ağrı Doğubayazıt'ta dünyaya geldi. Yaşar Eryılmaz, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1972'de üroloji dalında uzmanlığını tamamlayan Yaşar Eryılmaz, Elazığ ve Erzurum SSK hastanelerinde uzman hekim olarak çalıştı.
1980'de ABD Newyork Albert Einstein College Montefiore Hastanesi'nde bilimsel araştırmalar yapan Yaşar Eryılmaz, 1983'de üroloji doçenti oldu.
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Yaşar Eryılmaz, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevlerini yürüttü.
Yaşar Eryılmaz, 18, 19, 20 ve 21. Dönem Ağrı Milletvekili. 48. Hükümet'te Sağlık Bakanlığı yaptı.
İngilizce bilen Yaşar Eryılmaz, evli ve 2 çocuk babasıydı.