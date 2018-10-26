SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Eski Sağlık Bakanlığı çalışanlarına FETÖ soruşturması: 20 kişi gözaltında
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Sağlık Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan 30 zanlıdan 20'si gözaltına alındı.
Eski Sağlık Bakanlığı çalışanlarına FETÖ soruşturması: 20 kişi gözaltında
26 Ekim 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ ile bağlantısı tespit edilen 30 eski Sağlık Bakanlığı çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlılardan 20'sini gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelilerden 17'sinin daha önce kamudaki görevlerinden ihraç edildikleri, 3'ünün ise özel hastanelerde çalıştığı belirlendi. 

Gözaltına alınanların ifade işlemleri için emniyete getirildikleri, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

ankara emniyet mudurlugu feto saglik bakanligi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
hava kirliliği tropikal ve halk sagligi enstitusukanada frankofon doktorlari montreal guzel sanatlar doktor helene boyertruva ati lancet infectious diseases ilaç ar-geProf. Dr. Mehmet Öz kalp ve damar cerrahisi doc. dr. halit yerebakanbel agrisi sırt agrisi dr. ali sahabettinogluHIMSS'18 Eurasia denizli uz. dr. berna ozturkYeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesibedrettin dalan sterilstartup modeli yerli ilackirklareli kirklareli devlet hastanesi sahte sapor dr. burak hazine zeynep kamil kadin ve cocuk hastaliklariaile sağlığı merkezi elazig idare mahkemesi AHEFsağlık bakanlığı personel alımı kura sonuçları Pursaklar Devlet Hastanesi selcuk cetinseyhan devlet hastanesi Adanaankara emniyet mudurlugu feto Sağlık Bakanlığı canan karatay ömür gedik
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
25/10-28/102. Uluslararası Kozmetoloji Ve Kozmetik Jinekoloji KongresiKADIN...İSTA
25/10-28/106. EndoBridge MeetingENDOKRİNO...ANTA
26/10-29/1027. Ulusal Üroloji KongresiÜROLOJİKIBR
03/11-03/11IV. Davranış Nörolojisi ve Demans OkuluNÖROLOJİİSTA
31/10-03/11TMFTP 11. Ulusal KongresiKADIN...İSTA
31/10-03/11Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği XI. Ulusal KongresiKADIN...İSTA
31/10-04/112.Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji KongresiİMMÜNOLOJİANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.