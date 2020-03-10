Eski sağlık çalışanına FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis

KAYSERİ-Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan eski sağlık personeli Alper K. (38), 6 yıl, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Alper K., kararın ardından tutuklandı.Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada ihraç sağlık personeli Alper K., hazır bulundu. "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan sanık Alper K., üzerine atılı suçlamaları reddedip, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Alper K.'yi, 6 yıl, 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutuklanmasına karar verdi.Karar sonrası duruşma salonundaki polisler tarafından adliye polis noktasına götürülen Alper K., işlemelerinin ardından cezaevine konuldu.
|Tarih
|Etkinlik
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|Yer
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|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
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|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
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