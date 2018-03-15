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Eski Tıp Fakültesi Dekanına 10 yıl hapis cezası
Eski Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Şemsettin Şahin, 10 yıl 45 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Eski Tıp Fakültesi Dekanına 10 yıl hapis cezası
15 Mart 2018 -
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Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üniversite oluşumuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şemsettin Şahin'e, 10 yıl 45 gün hapis cezası verildi.

Tokat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan Şahin ile avukatı katıldı.

Sanık Şahin son savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı 10 yıl 45 gün hapis cezasına çarptırdı. 

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